Спортът по телевизията - 7 ноември

Днес, 06:06

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал, У Идзъ - Джао Синтун (I сесия)
13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал, У Идзъ - Джао Синтун (II сесия)
18:55 БМХ (мъже): СП в Рияд, фрийстайл флатланд

Макс спорт 1

09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", II ден
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/2-финал, Камерън Нори - Лоренцо Сонего
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/2-финал, Виталий Сачко - Лърнър Тиен
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Партизан"

Евроспорт 2

09:15 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, мъже
12:00 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, жени
13:55 БМХ (жени): СП в Рияд, фрийстайл флатланд
22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", II ден

Макс спорт 2

12:35 Moto GP: ГП на Португалия, първа тренировка
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, 1/2-финал, Себастиан Корда - Лоренцо Музети
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Пирин" (Разлог) - "Нефтохимик"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт

15:00 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Септември" (София)
17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Добруджа"
21:30 Футбол: Бундеслига, "Вердер" (Бремен) - "Волфсбург"

Диема спорт 3

16:30 Формула 1: ГП на Бразилия, първа тренировка
20:30 Формула 1: ГП на Бразилия, квалификация за спринт
21:45 Футбол: Лига 1, "Париж" - "Рен"

Макс спорт 3

16:50 Moto GP: ГП на Португалия, тренировка
21:45 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Кремонезе"

Нова спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Гройтер Фюрт" - "Пройсен" (Мюнстер) 

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Динамо" (Дрезден) - "Нюрнберг"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Уотфорд" - "Бристъл Сити"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Реал Сосиедад"

 

