Спортът по телевизията - 27 ноември

Макс спорт 1
04:30 Голф: Австралийски шампионат на PGA, I ден
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Ванкувър Кенъкс"
21:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Алба" (Блаж)
Нова спорт
09:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Макартър" - "Тай По"
12:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ийстърн" - "Гамба Осака"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Конг Ан Ха Ной" - "Пекин Гуоан"
Евроспорт 1
14:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Лохя, Шотландия - Италия
19:45 Ски (мъже): СК в Копър Маунтин, супер Г
Евроспорт 2
19:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, 1/2-финал
bTV Action
19:45 Футбол: Лига Европа, "Астън Вила" - "Йънг Бойс"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Нотингам" - "Малмьо"
Ринг
19:45 Футбол: Лига Eвропа, ПАОК - "Бран"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Гоу Ахед Ийгълс" - "Щутгарт"
Макс спорт 3
19:45 Футбол: Лига Европа, "Лудогорец" - "Селта"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Цървена звезда" - ФКСБ
Макс спорт 4
19:45 Футбол: Лига Европа, "Рома" - "Мидтиланд"
22:00 Футбол: Лига на конференцията, "Страсбург" - "Кристъл Палас"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Гримзби" - "Транмиър"