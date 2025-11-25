Медия без
Спортът по телевизията - 27 ноември

Днес, 03:03

Макс спорт 1

04:30 Голф: Австралийски шампионат на PGA, I ден

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Ванкувър Кенъкс"
21:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Алба" (Блаж)

Нова спорт

09:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Макартър" - "Тай По"
12:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ийстърн" - "Гамба Осака"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Конг Ан Ха Ной" - "Пекин Гуоан"

Евроспорт 1

14:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Лохя, Шотландия - Италия
19:45 Ски (мъже): СК в Копър Маунтин, супер Г

Евроспорт 2

19:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, 1/2-финал

bTV Action

19:45 Футбол: Лига Европа, "Астън Вила" - "Йънг Бойс"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Нотингам" - "Малмьо"

Ринг

19:45 Футбол: Лига Eвропа, ПАОК - "Бран"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Гоу Ахед Ийгълс" - "Щутгарт"

Макс спорт 3

19:45 Футбол: Лига Европа, "Лудогорец" - "Селта"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Цървена звезда" - ФКСБ

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Лига Европа, "Рома" - "Мидтиланд"
22:00 Футбол: Лига на конференцията, "Страсбург" - "Кристъл Палас"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Гримзби" - "Транмиър"

