Спортът по телевизията - 27 април

Макс спорт 4
03:00 Футбол: МЛС, "Лос Анджелис Галакси" - "Реал Солт Лейк"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Леванте"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Алехандро Давидович Фокина - Каспер Рууд
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Стефанос Циципас - Даниел Мерида
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Даниил Медведев - Николай Будков Кяер
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Александер Блокс - Феликс Оже-Алиасим
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Терънс Атман - Александър Зверев
22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Карен Хачанов - Якуб Меншик
Евроспорт 2
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, II етап
Евроспорт 1
15:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Джон Хигинс - Рони О`Съливан (III сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Хосеин Вафаеи - Джъд Тръмп (III сесия)
Диема спорт
17:30 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Добруджа"
20:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Септември" (София)
БНТ 3
18:30 Волейбол (жени): Демакс лига, финал, мач №3, "Марица" (Пловдив) - "Левски София"
Макс спорт 2
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Кадис" - "Лас Палмас"
Макс спорт 3
21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Удинезе"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Брентфорд"