Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 27 април

Днес, 03:03

Макс спорт 4

03:00 Футбол: МЛС, "Лос Анджелис Галакси" - "Реал Солт Лейк"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Леванте"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Алехандро Давидович Фокина - Каспер Рууд
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Стефанос Циципас - Даниел Мерида
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Даниил Медведев - Николай Будков Кяер
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Александер Блокс - Феликс Оже-Алиасим
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Терънс Атман - Александър Зверев
22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Карен Хачанов - Якуб Меншик

Евроспорт 2

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, II етап

Евроспорт 1

15:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Джон Хигинс - Рони О`Съливан (III сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Хосеин Вафаеи - Джъд Тръмп (III сесия)

Диема спорт

17:30 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Добруджа"
20:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Септември" (София)

БНТ 3

18:30 Волейбол (жени): Демакс лига, финал, мач №3, "Марица" (Пловдив) - "Левски София"

Макс спорт 2

21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Кадис" - "Лас Палмас"

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Удинезе"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Брентфорд"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа