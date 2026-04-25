Спортът по телевизията - 26 април

Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Алджамейн Стърлинг - Юсеф Залал
10:30 Moto GP: ГП на Испания, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Испания, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Испания, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Испания, състезание
22:00 НАСКАР: Таладега
Макс спорт 4
07:00 Голф: Открито първенство на Китай, IV ден
12:30 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, второ състезание
15:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Реал Сосиедад"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Елче"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Севиля"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Селта"
Макс спорт 3
11:00 WRC: рали "Испания", SS16 Санта Лусия - Агуимес 1
13:30 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Сасуоло"
16:00 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Комо"
19:00 Футбол: Серия А, "Торино" - "Интер"
21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Ювентус"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Иржи Лехечка - Алекс Микелсън
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Талон Грикспор - Лоренцо Музети
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Яник Синер - Елмер Мьолер
18:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Камерън Нори - Тиаго Тиранте
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Вит Копжива - Артур Риндеркнеш
22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Жоао Фонсека - Рафаел Ходар
Ринг
12:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 86+ кг
15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 110+ кг
18:30 Футбол: Премиършип, "Хибърниън" - "Хартс"
20:30 Футбол: Примейра лига, "Ещрела" (Амадора) - "Порто"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Авеш" - "Спортинг" (Лисабон)
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Джао Синтун - Дин Дзюнхуей (III сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Хосеин Вафаеи - Джъд Тръмп (II сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Джон Хигинс - Рони О`Съливан (II сесия)
Евроспорт 2
12:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, I етап
14:30 Колоездене (мъже): Лиеж-Бастон-Лиеж
17:40 Колоездене (жени): Лиеж-Бастон-Лиеж
20:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", IV ден
Нова спорт
13:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Барселона"
16:00 Футбол: Лига 1, "Лориен" - "Страсбург"
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Бургос"
Диема спорт
14:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Ботев" (Враца)
16:30 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"
19:00 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Ботев" (Пловдив)
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Ница"
Диема спорт 2
14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Рексъм"
17:00 Футбол: Купа на Англия, 1/2-финал, "Челси" - "Лийдс"
20:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №4, "Торонто Раптърс" - "Кливланд Кавалиърс"
22:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №4, "Портланд Трейл Блейзърс" - "Сан Антонио Спърс"
Диема спорт 3
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Падерборн" - "Шалке 04"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Вердер" (Бремен)
18:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Фрайбург"
БНТ 3
18:00 Борба: ЕП в Тирана, св. стил, финали