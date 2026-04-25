Спортът по телевизията - 26 април

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Алджамейн Стърлинг - Юсеф Залал

10:30 Moto GP: ГП на Испания, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Испания, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Испания, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Испания, състезание

22:00 НАСКАР: Таладега

Макс спорт 4

07:00 Голф: Открито първенство на Китай, IV ден

12:30 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, второ състезание

15:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Реал Сосиедад"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Елче"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Севиля"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Селта"

Макс спорт 3

11:00 WRC: рали "Испания", SS16 Санта Лусия - Агуимес 1

13:30 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Сасуоло"

16:00 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Комо"

19:00 Футбол: Серия А, "Торино" - "Интер"

21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Ювентус"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Иржи Лехечка - Алекс Микелсън

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Талон Грикспор - Лоренцо Музети

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Яник Синер - Елмер Мьолер

18:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Камерън Нори - Тиаго Тиранте

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Вит Копжива - Артур Риндеркнеш

22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Жоао Фонсека - Рафаел Ходар

Ринг

12:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 86+ кг

15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 110+ кг

18:30 Футбол: Премиършип, "Хибърниън" - "Хартс"

20:30 Футбол: Примейра лига, "Ещрела" (Амадора) - "Порто"

22:30 Футбол: Примейра лига, "Авеш" - "Спортинг" (Лисабон)

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Джао Синтун - Дин Дзюнхуей (III сесия)

16:30 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Хосеин Вафаеи - Джъд Тръмп (II сесия)

21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Джон Хигинс - Рони О`Съливан (II сесия)

Евроспорт 2

12:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, I етап

14:30 Колоездене (мъже): Лиеж-Бастон-Лиеж

17:40 Колоездене (жени): Лиеж-Бастон-Лиеж

20:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", IV ден

Нова спорт

13:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Барселона"

16:00 Футбол: Лига 1, "Лориен" - "Страсбург"

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Бургос"

Диема спорт

14:00 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Ботев" (Враца)

16:30 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"

19:00 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Ботев" (Пловдив)

21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Ница"

Диема спорт 2

14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ковънтри" - "Рексъм"

17:00 Футбол: Купа на Англия, 1/2-финал, "Челси" - "Лийдс"

20:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №4, "Торонто Раптърс" - "Кливланд Кавалиърс"

22:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №4, "Портланд Трейл Блейзърс" - "Сан Антонио Спърс"

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Падерборн" - "Шалке 04"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Вердер" (Бремен)

18:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Фрайбург"

БНТ 3

18:00 Борба: ЕП в Тирана, св. стил, финали