Спортът по телевизията - 25 април

Макс спорт 2
05:00 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №3, "Анахайм Дъкс" - "Едмънтън Ойлърс"
11:00 Moto GP: ГП на Испания, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Испания, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Испания, квалификации
15:55 Moto GP: ГП на Испания, спринт
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №2, "Нефтохимик" - "Левски София"
22:30 ММА: Cage Warriors 205, галавечер в Глазгоу
Макс спорт 4
07:30 Голф: Открито първенство на Китай, III ден
12:20 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, първо състезание
15:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Майорка"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Барселона"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Жирона"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Атлетик" (Билбао)
Евроспорт 2
09:00 Триатлон: PTO Тур, Сингапур
14:00 Ски бягане: шоу спринт в Норвегия
20:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", III ден
Макс спорт 3
11:30 WRC: рали "Испания", SS10 Арукас - Фиргас - Терор 1
14:15 Автомобилизъм: DTM, "Ред Бул Ринг", първо състезание
16:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Пиза"
19:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Рома"
21:45 Футбол: Серия А, "Верона" - "Лече"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Алехандро Давидович Фокина - Пабло Кареньо Буста
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Жауме Мунар - Каспер Рууд
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Мариано Навоне - Александър Зверев
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Спартак" (Плевен)
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Даниил Медведев - Фабиан Марожан
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Александър Бублик - Стефанос Циципас
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Кайрън Уилсън - Марк Алън (III сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Джао Синтун - Дин Дзюнхуей (II сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Джон Хигинс - Рони О`Съливан (I сесия)
Диема спорт
13:15 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "ЦСКА 1948"
16:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Левски"
20:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №3, "Орландо Меджик" - "Детройт Пистънс"
22:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №3, "Финикс Сънс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Диема спорт 3
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Хановер"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Байерн" (Мюнхен)
19:15 Футбол: Купа на Англия, 1/2-финал, "Манчестър Сити" - "Саутхемптън"
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Елверсберг"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Астън Вила"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Кристъл Палас"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Нюкасъл"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)
Нова спорт
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Уест Бромич" - "Ипсуич"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Тотнъм"
20:00 Футбол: Лига 1, "Анже" - "Пари Сен Жермен"
22:05 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Монако"
ТВ 1
15:00 Ръгби: дивизия "Конференция", България - Молдова
Ринг
18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 110 кг, Христо Христов, Дейвид Фишеров
20:00 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Морейрензе"
22:00 Футбол: Ередивизи, НАК "Бреда" - "Аякс"
БНТ 3
19:00 Борба: ЕП в Тирана, св. стил, финали