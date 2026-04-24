Спортът по телевизията - 25 април

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №3, "Анахайм Дъкс" - "Едмънтън Ойлърс"

11:00 Moto GP: ГП на Испания, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Испания, квалификация

13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Испания, квалификации

15:55 Moto GP: ГП на Испания, спринт

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №2, "Нефтохимик" - "Левски София"

22:30 ММА: Cage Warriors 205, галавечер в Глазгоу

Макс спорт 4

07:30 Голф: Открито първенство на Китай, III ден

12:20 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, първо състезание

15:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Майорка"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Барселона"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Жирона"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Атлетик" (Билбао)

Евроспорт 2

09:00 Триатлон: PTO Тур, Сингапур

14:00 Ски бягане: шоу спринт в Норвегия

20:00 Голф: PGA тур, "Ню Орлийнс Класик", III ден

Макс спорт 3

11:30 WRC: рали "Испания", SS10 Арукас - Фиргас - Терор 1

14:15 Автомобилизъм: DTM, "Ред Бул Ринг", първо състезание

16:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Пиза"

19:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Рома"

21:45 Футбол: Серия А, "Верона" - "Лече"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Алехандро Давидович Фокина - Пабло Кареньо Буста

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Жауме Мунар - Каспер Рууд

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Мариано Навоне - Александър Зверев

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Спартак" (Плевен)

21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Даниил Медведев - Фабиан Марожан

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Александър Бублик - Стефанос Циципас

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Кайрън Уилсън - Марк Алън (III сесия)

16:30 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Джао Синтун - Дин Дзюнхуей (II сесия)

21:00 Снукър: СП в Шефилд, II кръг, Джон Хигинс - Рони О`Съливан (I сесия)

Диема спорт

13:15 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "ЦСКА 1948"

16:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Левски"

20:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №3, "Орландо Меджик" - "Детройт Пистънс"

22:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №3, "Финикс Сънс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Хановер"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Байерн" (Мюнхен)

19:15 Футбол: Купа на Англия, 1/2-финал, "Манчестър Сити" - "Саутхемптън"

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Елверсберг"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Астън Вила"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Кристъл Палас"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Нюкасъл"

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

Нова спорт

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Уест Бромич" - "Ипсуич"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Тотнъм"

20:00 Футбол: Лига 1, "Анже" - "Пари Сен Жермен"

22:05 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Монако"

ТВ 1

15:00 Ръгби: дивизия "Конференция", България - Молдова

Ринг

18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, мъже 110 кг, Христо Христов, Дейвид Фишеров

20:00 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Морейрензе"

22:00 Футбол: Ередивизи, НАК "Бреда" - "Аякс"

БНТ 3

19:00 Борба: ЕП в Тирана, св. стил, финали