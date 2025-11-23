Спортът по телевизията - 24 ноември

Диема спорт 3
01:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Лос Анджелис Клипърс"
21:45 Футбол: Франция, Лига 2, "Реймс" - "Монпелие"
Диема спорт 2
10:30 Бокс: бойно събитие в Токио
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Духаил" - "Ал Итихад"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Евертън"
Евроспорт 1
12:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Лохя, Италия - Германия
16:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, Италия - Швеция
Нова спорт
15:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Насаф" - "Трактор"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шабаб Ал Ахли" - "Ал Гарафа"
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Ахли" - "Ал Шарджа"
Диема спорт
17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Славия"
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Левски 2014" - "Локомотив" (Пловдив)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Реал Сосиедад Б" - "Валядолид"
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Серия А, "Торино" - "Комо"
21:45 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Пиза"
Евроспорт 2
20:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Лохя, Полша - Италия
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Севиля"