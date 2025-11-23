Медия без
Спортът по телевизията - 24 ноември

Днес, 03:03

Диема спорт 3

01:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Лос Анджелис Клипърс"
21:45 Футбол: Франция, Лига 2, "Реймс" - "Монпелие"

Диема спорт 2

10:30 Бокс: бойно събитие в Токио
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Духаил" - "Ал Итихад"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Евертън"

Евроспорт 1

12:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Лохя, Италия - Германия
16:00 Кърлинг (жени): ЕП в Лохя, Италия - Швеция

Нова спорт

15:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Насаф" - "Трактор" 
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шабаб Ал Ахли" - "Ал Гарафа" 
20:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Ахли" - "Ал Шарджа"

Диема спорт

17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Славия"

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Левски 2014" - "Локомотив" (Пловдив)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Реал Сосиедад Б" - "Валядолид"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Торино" - "Комо"
21:45 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Пиза"

Евроспорт 2

20:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Лохя, Полша - Италия

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Севиля"

 

