Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 13 май

Днес, 03:03

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Запад, II кръг, мач №5, "Сан Антонио Спърс" - "Минесота Тимбъруулвс"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Леида"
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, плейоф, реванш, "Стокпорт" - "Стивънидж"

Макс спорт 2

04:30 НХЛ: плейофи, Запад, II кръг, мач №5, "Вегас Голдън Найтс" - "Анахайм Дъкс"
20:30 Футбол: Купа на Турция, 1/2-финал, "Генчлербирлиги" - "Трабзонспор"
22:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №5, "Валенсия" - "Панатинайкос"

Евроспорт 1

11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, IV етап
13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", V етап

Диема спорт

15:15 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Добруджа"
17:45 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "ЦСКА 1948"
20:15 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Левски"

Макс спорт 1

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал, Каспер Рууд - Карен Хачанов
18:00 Тенис (мъже): "Чалънджър", Бордо, Мартин Дам - Григор Димитров
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал, Рафаел Ходар - Лучано Дардери

Нова спорт

19:30 Футбол: Суперлига, ПАОК - АЕК
22:00 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 4

20:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Севиля"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Барселона"

Макс спорт 3

22:00 Футбол: Купа на Италия, финал, "Лацио" - "Интер"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Кристъл Палас"

Ринг

22:00 Футбол: Премиършип, "Хартс" - "Фолкърк"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 май)
11 Май 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 май)
04 Май 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (27 април - 3 май)
27 Апр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 април)
20 Апр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 април)
13 Апр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 април)
06 Апр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (30 март - 5 април)
30 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 март)
23 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 март)
16 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 март)
09 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 март)
02 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)
23 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса