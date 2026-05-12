Спортът по телевизията - 13 май

Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи, Запад, II кръг, мач №5, "Сан Антонио Спърс" - "Минесота Тимбъруулвс"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Леида"
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, плейоф, реванш, "Стокпорт" - "Стивънидж"
Макс спорт 2
04:30 НХЛ: плейофи, Запад, II кръг, мач №5, "Вегас Голдън Найтс" - "Анахайм Дъкс"
20:30 Футбол: Купа на Турция, 1/2-финал, "Генчлербирлиги" - "Трабзонспор"
22:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №5, "Валенсия" - "Панатинайкос"
Евроспорт 1
11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, IV етап
13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", V етап
Диема спорт
15:15 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Добруджа"
17:45 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "ЦСКА 1948"
20:15 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Левски"
Макс спорт 1
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал, Каспер Рууд - Карен Хачанов
18:00 Тенис (мъже): "Чалънджър", Бордо, Мартин Дам - Григор Димитров
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал, Рафаел Ходар - Лучано Дардери
Нова спорт
19:30 Футбол: Суперлига, ПАОК - АЕК
22:00 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 4
20:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Севиля"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Барселона"
Макс спорт 3
22:00 Футбол: Купа на Италия, финал, "Лацио" - "Интер"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Кристъл Палас"
Ринг
22:00 Футбол: Премиършип, "Хартс" - "Фолкърк"