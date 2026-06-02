Дания посреща България на твърд корт в зала за Купа "Дейвис"

Тенисистите ни ще гостуват в предградие на Копенхаген през септември

Днес, 20:19
През февруари националите ни посрещнаха Белгия на клей корт в зала "Колодрума" в Пловдив при дебюта си в квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис" и загубиха с 0-4. През септември ще гостуват на Дания на твърд корт в зала в Хилерьод в Световна група I.
БГНЕС
Мъжкият национален отбор на България ще гостува на Дания на 18-19 септември в мача от Световна група I на турнира за Купа "Дейвис", съобщиха от федерацията ни (БФТ). Изборът на датите е направен от домакините, които са предпочели двубоят да се проведе в петък и събота вместо в събота и неделя (19-20 септември), каквато беше другата възможност.

Срещата ще се играе в зала "Роял Стейдж" в Хилерьод, предградие на столицата Копенхаген. Съоръжението е с капацитет за 3000 зрители, а кортът ще бъде с твърда настилка "Лейколд" (Laykold) - същата като на турнира от сериите "Мастърс" в Маями.

Победителят от мача ще се класира за квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис" през 2027 г. Загубилият ще играе идния февруари за оставане в Световна група I.

България и Дания са се срещали само веднъж в историята на глобалния тенис турнир - през 1982 г., когато тимът ни отстъпва с 1-4 победи в Пловдив.

