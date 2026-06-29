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Петима души са застреляни в Северна Германия

Убиецът е арестуван

29 Юни 2026Обновена
Pixabay

Петима души бяха застреляни в северния германски град Щаде днес, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс.  Мотивите за стрелбата за момента не са ясни.

Щаде се намира западно от Хамбург, в провинция Долна Саксония. 

Стрелбата е станала в младежки център в центъра на този град с малко под 50 хиляди жители.

Полицията е задържала предполагаемия убиец и още един човек, чиято роля в престъплението засега не е установена. Всички убити са пълнолетни. Има и ранени хора, чийто брой се уточнява.

Полицията каза, че не издирва други заподозрени и вече няма опасност за широката общественост.

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Ключови думи:

Германия, масова стрелба, Щаде

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