Петима души са застреляни в Северна Германия

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Петима души бяха застреляни в северния германски град Щаде днес, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс. Мотивите за стрелбата за момента не са ясни.

Щаде се намира западно от Хамбург, в провинция Долна Саксония.

Стрелбата е станала в младежки център в центъра на този град с малко под 50 хиляди жители.

Полицията е задържала предполагаемия убиец и още един човек, чиято роля в престъплението засега не е установена. Всички убити са пълнолетни. Има и ранени хора, чийто брой се уточнява.

Полицията каза, че не издирва други заподозрени и вече няма опасност за широката общественост.