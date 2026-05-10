Тромпетът на Нилс Петер Молвер озвучава изложбата на Кирил Златков

Рисунките на художника улавят метаморфозите в човешкото лице

10 Май 2026
Кирил Златков, "Ангел".
Изложба с нови, непоказвани досега рисунки на известния художник Кирил Златков се открива утре, 11 май, от 18.30 часа в зали 1B, 1C и А0 на 1-ви етаж в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6. Експозицията е курирана от творческия тандем Свобода Цекова и Антон Стайков (студио format.bg). Музиката към изложбата е от Nils Petter Molwær.

Кирил Златков е сред най-ярките имена на съвременната българска художествена сцена. Носител е на наградите „Златна четка“, „Златен лъв“, „Христо Г. Данов“, на отличия от Биеналето на сценичния плакат и др. Постиженията му в изкуството на книгата правят името му познато в много страни, а книгата му „Когато искам да мълча“ е издавана на италиански, френски, английски, хърватски, полски, руски, турски и фарси. Работата му върху томовете на Даниил Хармс, Бруно Шулц, Кшищов Кржановски и т.н. е мярка за качество на българския книжен пазар. А постиженията му в създаването на шрифтове и участието му в движението за българска кирилица оказват силно влияние върху българската книга.

Настоящата изложба обаче е съсредоточена върху мощното присъствие на Кирил Златков именно като художник, върху тоталното, предшестващо думите въздействие на образа. Изпълнени с впечатляващо разнообразие от техники и материали, повечето от показаните рисунки улавят метаморфозите на човешкото лице – състояния, които ние, зрителите, усещаме едновременно на интелектуално и на сетивно ниво, тъй като отключват заложената у нас способност за емпатия, отбелязват изкуствоведите. И когато обърнем поглед към уж външния свят, към пейзажа или към животното, този външен свят продължава да говори вътре в нас. Изкуство, едновременно разбираемо и непреводимо.

Изкуство без обяснения. Единственият „превод“ в изложбата е направен от легендарния норвежки тромпетист и композитор Nils Petter Molvær (Нилс Петер Молвер), избрал и предоставил музика специално за изложбата на Кирил Златков. Тя ще звучи за първи път именно в залите на СБХ.

Освен в СБХ произведения на художника ще бъдат разположени и на няколко външни локации в София – Аудитория 148 на факултет „Славянски филологии“ на Софийския университет, книжарница „Махала“ на ул. „Бенковски“ 27, „Център 24“ в квартал „Редута“, „Дюкян Меломан“ и др.

В рамките на изложбата ще се проведат два кураторски тура в залите на СБХ и лекция „Вътрешният образ“ на Кирил Златков пред студенти от Националната художествена академия.

Изложбата, която може да се види до 28 май, е осъществена с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“. Официални партньори на проекта са СБХ, СУ „Св. Климент Охридски“, фондация „Елизабет Костова“, книжарница „Махала“, „Център 24”, сдружение „Дете и пространство”.

"Ръка пред лицето"
"Пейзаж"
"Глава, гледаща нагоре"
"Тръба и кон"
"Мечета"
Художникът Кирил Златков
