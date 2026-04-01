Юбилейната изложба „Карикатура“ отличи най-острите сатирични пера

Юбилейното 50-о издание на един от най-старите и значими формати на Съюза на българските художници – Националната изложба „Крикатура“, отвори тази вечер врати в галерията на СБХ на столичната ул. „Шипка“ 6. По време на откриването на експозицията, която може да бъде разгледана до 23 април, бяха раздадени и традиционните отличия в този обичан от публиката жанр.

Голямата награда на Съюза на българските художници бе присъдена на карикатуриста Евгени Начев, с наградата на секция „Карикатура“ за цялостно творчество бе удостоен Йовчо Савов, а наградата на Столична община на името на големия Доньо Донев заслужи художникът Никола Георгиев-Кайо. Българският червен кръст връчи своето отличие на Марина Горелова, а поощрителната награда на БЧК остана за Мирослав Божков. Наградата на Дома на хумора и сатирата – Габрово, отиде при Валентин Георгиев, тази на Клуб на хумориста „Жарава“ от град Кубрат – при Марио Иванов, а на вестник „Трета възраст“ – при Веселин Зидаров. Тематичната награда „Хриле и копита“ в категория „Природа, лов и риболов“ тази година бе за именития художник, карикатурист, режисьор и аниматор проф. Анри Кулев.

Със специален диплом от секция „Карикатура“ към СБХ зарадваха малчуганите от Детска градина „Детски свят“ – София, за участиете им в изложбата.

Изявите на карикатуристите винаги предизвикват интерес, каза Долорес Дилова, заместник-председател на СБХ в приветствието си по време на откриването. Тя описа изложбите на карикатурата като изложби, в които от откриването до последния ден има смях и сълзи, и смях през сълзи. „Колегите карикатуристи, всеки по свой начин, със своя диоптър е направил това, което му идва отвътре, за да представи избраното от него из цялото човешко общество“, коментира Валери Александров-Валекс, председател на секция „Карикатура“ в СБХ.

„Карикатурата не е по силите на който и да е, включително и на големи художници. Всеки един човек може да се преструва на сериозен, но не всеки може да се преструва на остроумен“, изтъкна Йовчо Савов, носител на наградата на секция „Карикатура“ за цялостно творчество.

Според колеги и ценители тазгодишното юбилейно издание на Националната изложба на българската карикатура е много силно. Освен карикатури, шаржове на известни личности и сатирични рисунки, в изложбата място е намерило цялото разнообразие на жанра в различните техники – от рисунка и дигитална графика до живопис и колаж. Темите, както винаги, са разнообразни, с преобладаващ интерес към политическата сатира и към своеобразните екзистенциални и обществени кризи, които често са основен „вдъхновител“, но не липсват и произведения на спортна, еротична и битова тематика. „От усмивката и закачката до суровия сарказъм, предизвикан от абсурдите в живота ни – карикатурата е лаконичен коментар, понякога присъда, понякога просто дружески шарж. Открай време карикатурата визуализира, полемизира и интерпретира по достъпен и провокативен начин сериозни теми и актуални проблеми на личността и обществото“, отбелязват организаторите от секция „Карикатура“ на СБХ.

Експозицията включва работи както на утвърдени корифеи в жанра, така и на съвсем млади, нови имена. Участниците (по азбучен ред) са Александър Симов, Алла и Чавдар Георгиеви, Анатолий Станкулов, Анри Кулев, Борислав Златанов, Валентин Георгиев, Валери Александров-Валекс, Галина Павлова, Диляна Николова, Димитър Атанасов-Димат, Евгени Начев, Злати Крумов, Ивайло Цветков, Иван Веселинов, Йовчо Савов, Калин Николов, Константин Атанасов, Луиза Хамел, Любомир Михайлов, Майя Чолакова, Марина Горелова, Марио Иванов, Мирослав Божков, Никола Георгиев-Кайо, Николай Фитков, Пенчо Кунчев, Стоян Дечев, Халит Куртумлуш-Айтослу, Цветан Павлов и Цочо Пеев.

Изложбата и отпечатването на каталога към нея са част от проекта на СБХ „Проекции на креативността 3“, осъществяван с подкрепата на Национален фонд „Култура“.