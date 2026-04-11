Художникът Георги Алайков Shopkin преди да открие Америка и след това

Съюзът на българските художници открива в галерия „Райко Алексиев“ изложбата „Георги Алайков/George Shopkin“ на 16 април, четвъртък, от 18.00 часа. Експозицията ще представи художника в два негови ясно разграничими творчески периода – от годините му в България под името „Георги Алайков“, до новия етап в САЩ, където работи и се подписва като Georgе Shopkin.

Срещата между Георги Алайков и Georgi Shopkin не е просто хронологична ретроспекция, а внимателно конструиран разказ за промяната, паметта и новото начало. Изложбата поставя въпроси за името като жест, за миграцията като личен и творчески поврат, както и за приемствеността и разликите в развитието на един автор, преминал през различни културни и социални реалности, отбелязват организаторите на проявата.

Експозицията събира на едно място ранни творби от втората половина на 80-те години и някои от последните произведения на автора, донесени от САЩ специално за тази изложба. Картините, създадени в България, носят белезите на локалната културна среда, личните търсения и формирането на неговия визуален език. Те разкриват основите на авторовата чувствителност, тематичните му интереси и характерната му пластическа изразност. Новите работи показват както географска, така и вътрешна трансформация – промяна в контекста, мащаба и концептуалната рамка на творчеството му. Те свидетелстват за разширяване на художествения хоризонт, за диалог с различна културна среда и за осъзнато преосмисляне на идентичността, коментира кураторът на изложбата - изкуствоведът Мария Василева.

Георги Алайков (Шопкин) е роден през 1950 г. Учи в художествената гимназия в София (1965-1969). През 1974-та завършва стенопис в Националната художествена академия. В края на 70-те години на ХХ век създава първите си монументални произведения в Кюстендилско. До 90-те утвърждава интереса си към стенописа и работата в архитектурна среда с още реализации в региона. Още през 80-те години участва активно в национални и регионални общи художествени изложби в България.

Международното присъствие на автора започва с участия в изложби в Полша, Кипър и Германия. От средата на 90-те години развива и активна преподавателска дейност в САЩ и участва в редица групови изложби. През 1994 г. има самостоятелна изложба и в Brookline High School в Масачузетс. В периода 1995-2001 е преподавател по изкуство в Brookline High School, Масачузетс, а в периода 1996-2003 е член на преподавателския състав на Massachusetts College of Art в Бостън. През 1993-та получава Бронзова награда в конкурса Discovery на списание Art of California, а през 1995-а е отличен с Nancy Rausen Memorial Award на American Society of Contemporary Artists в Ню Йорк. Негови произведения се намират в множество частни и обществени колекции в България, Германия, Кипър, Полша, Франция, Испания и Съединените щати.

Изложбата може да бъде посетена до 5 май в зала „Райко Алексиев“ на СБХ.