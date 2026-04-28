Десислава Минчева превърна странстването си из Азия и Африка в картини

Съюзът на българските художници представя самостоятелната изложба „Желания/Пътища/Спомени“ – живопис на Десислава Минчева. Откриването е утре, 29 април, от 18.30 часа в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 (зала 2А). Изложбата събира на едно място произведения от странстванията на известната художничка в Непал, Индия, Китай и Етиопия.

„Моите пътешествия са опит да създам и съхраня спомени. Приемете тази изложба просто като обич – към хората и към професията. Никога не ме е вълнувало дали съм модерна, или не, дали се вписвам в променения свят, или стоя извън него… С големите художници не се състезавам – прекланям се искрено пред тях. Състезавам се само със себе си“, обръща се авторката към своята публика. В експозицията са включени над 40 голямоформатни творби – темпера и пастел върху платно, рисувани през последното десетилетие.

„Рисувам цял живот. И точно сега, когато уж трябва да знам и мога повече, отколкото в началото, ми е най-тежко. Не заради самото рисуване (то никога не е лесно!), а заради тази изложба, която не желая да е стандартно ретроспективна, но пък ми се иска да покажа последния период от около 10 години, когато превърнах пътуванията си в картини. И как да събера целия свят в една зала?“, пита се художничката.

Десислава Минчева разказва за досегашния си творческия си път през големия свят така: „Тези пътувания ми донесоха много. Те ме сложиха там, където всъщност ми е мястото – една прашинка сред 8 000 000 000 себеподобни, но със съзнанието (или надеждата), че имам собствен поглед върху случващото се с хората и имам мое виждане за природата, въпреки относителната ми обективност. Местата, на които бях – осем пъти в Китай, по два пъти в Индия и Непал и веднъж в Етиопия, не бяха избирани случайно. Те са плод на продължителен интерес, нагласа и надежда, че мога да открия нещо лично за себе си и за живописта си“. Въпреки вълшебната природа и внушителните забележителности, човекът е главното действащо лице в тези творби, споделя авторката.

Десислава Юлий Минчева е родена през 1956 г. в София. Дъщеря е на големите български художници Юлий Минчев и Калина Тасева. През 1981-ва завършва Национална художествена академия, специалност „Живопис”, в класа на акад. Светлин Русев. Тя е дългогодишен преподавател в Националната художествена академия (до 2025), професор по рисуване и завеждащ катедра „Рисуване“ (2020-2024), член на Изпълнителното бюро на СБХ. Изнася лекции по проблеми на изкуството у нас и в чужбина: в Мексико сити – академия „Ла Есмералда“ (2007), Барселона (2008), Париж – Екол де Боз’ар (2008), Милано – академия „Брера“ (2009), в академията в Сиан (2011, 2012, 2019) и Националната художествена академия в Ханджоу в Китай (2013, 2014, 2018).

Десислава Минчева е лауреат на Националната награда за живопис „Захарий Зограф“ (2021), по-рано – през 2008-а получава Златен медал за рисунка на фондация „Агаци”, Италия. Реализирала е над 50 самостоятелни изложби у нас и зад граница – в Париж, Франкфурт, Виена, Рим, Скопие и Щип, Сиан и Хуанджоу, Коккола и Канус – Финландия. Нейни творби са в колекциите на Националната галерия, Софийска градска художествена галерия, окръжни галерии в страната и частни лица, както и в чужбина – Франция, Нидерландия, Белгия, Германия, Великобритания, Северна Македония, Гърция, Финландия, Турция, САЩ, Мексико, Китай, включително колекция „Светлин Русев“, колекцията на проф. д-р Петер Лудвиг – Аахен, Германия; колекцията на Академията в Сиан, Китай, и колекцията на Юго Вутен, Белгия.

Изложбата на Десислава Минчева „Желания/Пътища/Спомени“ може да бъде посетена до 24 май.