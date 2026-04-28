Десислава Минчева превърна странстването си из Азия и Африка в картини

Изложба „Желания/Пътища/Спомени“ на известната художника се открива утре на „Шипка“ 6

Днес, 13:10
Варанаси, Индия
Варанаси, Индия

Съюзът на българските художници представя самостоятелната изложба „Желания/Пътища/Спомени“ – живопис на Десислава Минчева. Откриването е утре, 29 април, от 18.30 часа в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 (зала 2А). Изложбата събира на едно място произведения от странстванията на известната художничка в Непал, Индия, Китай и Етиопия.

„Моите пътешествия са опит да създам и съхраня спомени. Приемете тази изложба просто като обич – към хората и към професията. Никога не ме е вълнувало дали съм модерна, или не, дали се вписвам в променения свят, или стоя извън него… С големите художници не се състезавам – прекланям се искрено пред тях. Състезавам се само със себе си“, обръща се  авторката към своята публика. В експозицията са включени над 40 голямоформатни творби – темпера и пастел върху платно, рисувани през последното десетилетие.

„Рисувам цял живот. И точно сега, когато уж трябва да знам и мога повече, отколкото в началото, ми е най-тежко. Не заради самото рисуване (то никога не е лесно!), а заради тази изложба, която не желая да е стандартно ретроспективна, но пък ми се иска да покажа последния период от около 10 години, когато превърнах пътуванията си в картини. И как да събера целия свят в една зала?“, пита се художничката.

Десислава Минчева разказва за досегашния си творческия си път през големия свят така: „Тези пътувания ми донесоха много. Те ме сложиха там, където всъщност ми е мястото – една прашинка сред 8 000 000 000 себеподобни, но със съзнанието (или надеждата), че имам собствен поглед върху случващото се с хората и имам мое виждане за природата, въпреки относителната ми обективност. Местата, на които бях – осем пъти в Китай, по два пъти в Индия и Непал и веднъж в Етиопия, не бяха избирани случайно. Те са плод на продължителен интерес, нагласа и надежда, че мога да открия нещо лично за себе си и за живописта си“. Въпреки вълшебната природа и внушителните забележителности, човекът е главното действащо лице в тези творби, споделя авторката.

Десислава Юлий Минчева е родена през 1956 г. в София. Дъщеря е на големите български художници Юлий Минчев и Калина Тасева. През 1981-ва завършва Национална художествена академия, специалност „Живопис”, в класа на акад. Светлин Русев. Тя е дългогодишен преподавател в Националната художествена академия (до 2025), професор по рисуване и завеждащ катедра „Рисуване“ (2020-2024), член на Изпълнителното бюро на СБХ. Изнася лекции по проблеми на изкуството у нас и в чужбина: в Мексико сити – академия „Ла Есмералда“ (2007), Барселона (2008), Париж – Екол де Боз’ар (2008), Милано – академия „Брера“ (2009), в академията в Сиан (2011, 2012, 2019) и Националната художествена академия в Ханджоу в Китай (2013, 2014, 2018).

Десислава Минчева е лауреат на Националната награда за живопис „Захарий Зограф“ (2021), по-рано – през 2008-а получава Златен медал за рисунка на фондация „Агаци”, Италия. Реализирала е над 50 самостоятелни изложби у нас и зад граница – в Париж, Франкфурт, Виена, Рим, Скопие и Щип, Сиан и Хуанджоу, Коккола и Канус – Финландия. Нейни творби са в колекциите на Националната галерия, Софийска градска художествена галерия, окръжни галерии в страната и частни лица, както и в чужбина – Франция, Нидерландия, Белгия, Германия, Великобритания, Северна Македония, Гърция, Финландия, Турция,  САЩ, Мексико, Китай, включително колекция „Светлин Русев“, колекцията на проф. д-р Петер Лудвиг – Аахен, Германия; колекцията на Академията в Сиан, Китай, и колекцията на Юго Вутен, Белгия.

Изложбата на Десислава Минчева „Желания/Пътища/Спомени“ може да бъде посетена до 24 май.

Варанаси, Индия
Варанаси, Индия
Мъж от Катманду
Мъж от Катманду
Пейзаж от необятен Китай
Пейзаж от необятен Китай
Китай
Китай
Намибия
Намибия
Изразителното женско ице от плаката за изложбата
Изразителното женско ице от плаката за изложбата
