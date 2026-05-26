Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

115 наивисти от 22 държави си дават среща в "Интуитив"

Салонът доказва, че в свят на алгоритми емоцията остава единственият сигурен ориентир

Днес, 16:19
Творба на ментора Гуидо Ведовато, Италия.
Творба на ментора Гуидо Ведовато, Италия.

Станалият вече традиционен Международен салон на наивистичното и интуитивното изкуство "Интуитив" – България, посреща ценители от утре, 27 май, в зала 2А на галерията но СБХ на ул. "Шипка" 6. Четвъртото издание на интернационалния форум, чието тази година е "Единственото сигурно нещо е промяната", събира 115 художници от 22 страни.

Интуитивното изкуство смело заявява, че в свят на алгоритми човешката емоция остава единственият ясен ориентир. Посетителите ще имат възможността да се запознаят в галерията с представители на основните интуитивно-наивистични школи: източно- и западноевропейската, латиноамериканската и, разбира се, най-изявените автори на българския наив.

Изданието обещава своеобразен празник на чистото и истинско творчество, посочват организаторите. Селекцията предлага тематично и технологично разнообразие – в основата на произведенията е залегнало завръщането към чисто човешкото, което все повече придобива смисъл в ерата на бърза глобализация и дигитализация. Докато суровото технологично ежедневие ни тласка към все по-високи скорости, AI и генерирани изображения, днес интуитивът е ценен именно заради неговите "съвършени несъвършенства" в свободния замах на четката, текстурите и автентичните деформации в перспективата, които машината трудно може да имитира.

Авторите в изложбата съзнателно забавят френетичния ритъм, като ни отвеждат към пасторалната идилия на природата и то не като отживелица, а като жизненоважен източник на равновесие. Темата за промяната в Четвъртия салон "Интуитив" не е само външен процес, а вътрешно пренастройване – стремеж да навигираме в нашата шеметна действителност. Именно там, чрез чистотата и непосредствената връзка със земята, художниците откриват онази константа, която ни умиротворява.

Експозицията разгръща разказ за интуитивното и наивистично изкуство, представено по теми, така че зрителят да може да проследи не само изворът на вдъхновението за тези автори, но и да се потопи в техния щастливо идиличен свят, изпълнен с радостни персонажи, искреност и баланс. На посетителите предстои истинско пътешествие към корените на човешката креативност, към чистотата и искреността на творческия мироглед – онзи, който не следва строго академичните норми, а извира директно от емоцията и личната митология, уверяват от СБХ. 

В рамките на Четвъртия международен салон "Интуитив" ще бъде организиран и няколкодневен менторски клас с водещ Гуидо Ведовато от Италия – самоук художник и скулптор, който започва своята артистична дейност на 25 години с първа самостоятелна изложба през 1986-а. Днес Ведовато е творец с успешна художествена кариера и носител на редица международни отличия, който ще предаде опита си на участниците в менторския клас. След София – от 6 август до 13 септември, салонът ще гостува на Градската художествена галерия "Вълчо Вълчев" в Белоградчик, където се помещава единствената музейна експозиция на международно наивистично и интуитивно изкуство в страната.

Изложбата с куратори Румена Калчева и Даниела Осиковска ще може да бъде посетена в залите на СБХ до 13 юни.

Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" и се организира от арт галерия "Папийон", Варна, и Салон за наивистично и интуитивно изкуство – музейна експозиция в ХГ "Вълчо Вълчев", Белоградчик.

Чезаре Нови, Италия.
Чезаре Нови, Италия.
Стоян Божкилов, България.
Стоян Божкилов, България.
"Икар", Ангел Василев, България.
"Икар", Ангел Василев, България.
Ада Бредвелд, Нидиерландия.
Ада Бредвелд, Нидиерландия.
Йоанна Кемилева, България.
Йоанна Кемилева, България.
Николай Стоев, България.
Николай Стоев, България.
"Горчиво", Георги Георгиев, България.
"Горчиво", Георги Георгиев, България.
Карол Пере, Швейцария.
Карол Пере, Швейцария.
Мариана Калъчева, България.
Мариана Калъчева, България.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Интуитив, Международен салон Интуитив, наивисти, наивистично и интуитивно изкуство, Шипка 6

Още новини по темата

Тромпетът на Нилс Петер Молвер озвучава изложбата на Кирил Златков

10 Май 2026

Десислава Минчева превърна странстването си из Азия и Африка в картини
28 Апр. 2026

Сюрреалистична картина разкрива шведската „връзка“ на Жорж Папазов
08 Апр. 2026

Юбилейната изложба „Карикатура“ отличи най-острите сатирични пера
01 Апр. 2026

„Невидимите градове“ на Итало Калвино тъкат невидима нишка в нова изложба
11 Февр. 2026

Стари вещи и боклуци от контейнерите оповестяват градски апокалипсис
31 Яну. 2026

Неконвенционални художници от Секция 13 канят на "Обща постановка"
24 Дек. 2025

Изкуството на плаката събира в София над 300 автори от 36 държави
10 Дек. 2025

Личните истории на 25 художници градят мост на изкуството София – Истанбул
02 Дек. 2025

Най-възрастният художник черпи с романтични пейзажи за 100-годишнината си
24 Ноем. 2025

Когато костюмът слезе от сцената и влезе в изложбената зала (СНИМКИ)
07 Ноем. 2025

Христо Харалампиев показва двете страни на медала в скулптурата
21 Окт. 2025

Фестивалът на керамиката вае съвременни форми от първия божествен материал
11 Окт. 2025

Националната изложба „Скулптура“ събира млади автори и водещи имена в изкуството
03 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса