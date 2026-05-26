115 наивисти от 22 държави си дават среща в "Интуитив"

Станалият вече традиционен Международен салон на наивистичното и интуитивното изкуство "Интуитив" – България, посреща ценители от утре, 27 май, в зала 2А на галерията но СБХ на ул. "Шипка" 6. Четвъртото издание на интернационалния форум, чието тази година е "Единственото сигурно нещо е промяната", събира 115 художници от 22 страни.

Интуитивното изкуство смело заявява, че в свят на алгоритми човешката емоция остава единственият ясен ориентир. Посетителите ще имат възможността да се запознаят в галерията с представители на основните интуитивно-наивистични школи: източно- и западноевропейската, латиноамериканската и, разбира се, най-изявените автори на българския наив.

Изданието обещава своеобразен празник на чистото и истинско творчество, посочват организаторите. Селекцията предлага тематично и технологично разнообразие – в основата на произведенията е залегнало завръщането към чисто човешкото, което все повече придобива смисъл в ерата на бърза глобализация и дигитализация. Докато суровото технологично ежедневие ни тласка към все по-високи скорости, AI и генерирани изображения, днес интуитивът е ценен именно заради неговите "съвършени несъвършенства" в свободния замах на четката, текстурите и автентичните деформации в перспективата, които машината трудно може да имитира.

Авторите в изложбата съзнателно забавят френетичния ритъм, като ни отвеждат към пасторалната идилия на природата и то не като отживелица, а като жизненоважен източник на равновесие. Темата за промяната в Четвъртия салон "Интуитив" не е само външен процес, а вътрешно пренастройване – стремеж да навигираме в нашата шеметна действителност. Именно там, чрез чистотата и непосредствената връзка със земята, художниците откриват онази константа, която ни умиротворява.

Експозицията разгръща разказ за интуитивното и наивистично изкуство, представено по теми, така че зрителят да може да проследи не само изворът на вдъхновението за тези автори, но и да се потопи в техния щастливо идиличен свят, изпълнен с радостни персонажи, искреност и баланс. На посетителите предстои истинско пътешествие към корените на човешката креативност, към чистотата и искреността на творческия мироглед – онзи, който не следва строго академичните норми, а извира директно от емоцията и личната митология, уверяват от СБХ.

В рамките на Четвъртия международен салон "Интуитив" ще бъде организиран и няколкодневен менторски клас с водещ Гуидо Ведовато от Италия – самоук художник и скулптор, който започва своята артистична дейност на 25 години с първа самостоятелна изложба през 1986-а. Днес Ведовато е творец с успешна художествена кариера и носител на редица международни отличия, който ще предаде опита си на участниците в менторския клас. След София – от 6 август до 13 септември, салонът ще гостува на Градската художествена галерия "Вълчо Вълчев" в Белоградчик, където се помещава единствената музейна експозиция на международно наивистично и интуитивно изкуство в страната.

Изложбата с куратори Румена Калчева и Даниела Осиковска ще може да бъде посетена в залите на СБХ до 13 юни.

Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" и се организира от арт галерия "Папийон", Варна, и Салон за наивистично и интуитивно изкуство – музейна експозиция в ХГ "Вълчо Вълчев", Белоградчик.