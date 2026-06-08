Италианско изкуство от ХX и ХXI век привлича ценители "под тиклите"

"Италианско изкуство под тиклите ХХ – ХХI век" представя Съюзът на българските художници в галерията си на ул. "Шипка" 6. Откриването е днес от 18.00 часа. Изложбата в голямата зала 1А на първи етаж ще продължи до 23 юли, а експозициите в зали 1B и 1C ще могат да се видят до 9 юли.

Експозицията повдига завесата на една богата сбирка, създадена от срещата на двама колекционери от Италия и България – Луиджи Мартини и Георги Зъбчев. Единият е роден в Равена – града, пазещ още спомена за Юстинианова Византия и блясъка на нейните мозайки в църквите от V – VII век, а другият – под тиклите, каменните плочи на старите къщи в Ковачевица, съхранили функционалната естетика и традиции на нашите предци. Те са обединени от колекционерската страст, която създава мостове между народите, поддържани не само институционално, но и чрез приятелство. Съставена от многобройни творби на художници и скулптори от европейското и българското изкуство, в ядрото на чуждестранната колекция на Георги и Ваня Зъбчеви е тази на Луиджи Мартини и неговата дъщеря Моннализа.

За експозицията са избрани над 200 творби от 40 италиански автори от колекцията. Те са подредени в три зали, всяка с необикновен изложбен дизайн, проектиран специално за събитието от Наталия Ленц. Сред представените общо единадесет български и италиански художници в първата зала ще видим работи на Джорджо де Кирико, Медардо Росо, Ренцо Веспиняни, Жабер Алван, Нунцио Бибо, Енио Калабрия, Ренато Гутузо, Франко Ферари, Вирджилио Гуци, Асен Пейков, Борис Георгиев. Изборът е направен на принципа на съпоставяне: различните по стил, техника и материал творци влизат в диалог един с друг и пред самите себе си.

Във втората зала е разположен разделът на фигуративното изкуство: Марио Сирони, Лучо Фонтана, Пиеро Гучоне, Джакомо Манцу, Зоран Музич, Фаусто Пирандело и много други последователи на фигуративната живопис от 40-те години на ХХ век до началото на XXI век. (Фигуративното изкуство изобразява обекти от реалния свят с ясна визуална разпознаваемост – хора, животни, предмети и пейзажи, като целта е запазване на тяхната материална и физическа форма, за разлика от абстракционизма – б.р.). В третата зала e разделът на абстрактното изкуство, включващ произведения на Енрико Акатино, Васко Бендини, Никола Карино, Джорджина Латес, Джо Помодоро, Емилио Сканавино, Гуидо Страца, Емилио Ведова. В общи линии абстрактното изкуство в Италия се определя от непрекъснатия диалог между европейското влияние и местните специфики, от сюрреалистичния подход през 30-те години на миналия век до по-свободните форми след Втората световна война.

Куратори на изложбата са чл.-кор. Аксиния Джурова – професор, доктор на изкуствознанието по средновековно и съвременно изкуство, и Луиджи Мартини – политически и културен деец на Arci – Италианската асоциация за отдих и култура. Основател е на асоциацията "Архив на социалния плакат" (Archivio del Manifesto Sociale) и повече от две десетилетия участва активно в курирането на художествени изложби и каталози, както и на мултимедийни изложби Луиджи Мартини и Аксиния Джурова са автори на тритомника, посветен на колекция "Зъбчеви" (2023, 2025 и 2026).

Колекция „Зъбчеви“ представя изложбата „Италианско изкуство под тиклите ХX – ХXI век“ в партньорство със Съюза на българските художници и Съюза на колекционерите в България.