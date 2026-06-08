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Италианско изкуство от ХX и ХXI век привлича ценители "под тиклите"

Изложбата представя фигуративна и абстрактна живопис и скулптура от две богати частни колекции на "Шипка" 6

09 Юни 2026
Жабер Алван, "Автопортрет", 2002.
СБХ
Жабер Алван, "Автопортрет", 2002.

"Италианско изкуство под тиклите ХХ – ХХI век" представя Съюзът на българските художници в галерията си на ул. "Шипка" 6. Откриването е днес от 18.00 часа. Изложбата в голямата зала 1А на първи етаж ще продължи до 23 юли, а експозициите в зали 1B и 1C ще могат да се видят до 9 юли. 

Експозицията повдига завесата на една богата сбирка, създадена от срещата на двама колекционери от Италия и България – Луиджи Мартини и Георги Зъбчев. Единият е роден в Равена – града, пазещ още спомена за Юстинианова Византия и блясъка на нейните мозайки в църквите от V – VII век, а другият – под тиклите, каменните плочи на старите къщи в Ковачевица, съхранили функционалната естетика и традиции на нашите предци. Те са обединени от колекционерската страст, която създава мостове между народите, поддържани не само институционално, но и чрез приятелство. Съставена от многобройни творби на художници и скулптори от европейското и българското изкуство, в ядрото на чуждестранната колекция на Георги и Ваня Зъбчеви е тази на Луиджи Мартини и неговата дъщеря Моннализа.

За експозицията са избрани над 200 творби от 40 италиански автори от колекцията. Те са подредени в три зали, всяка с необикновен изложбен дизайн, проектиран специално за събитието от Наталия Ленц. Сред представените общо единадесет български и италиански художници в първата зала ще видим работи на Джорджо де Кирико, Медардо Росо, Ренцо Веспиняни, Жабер Алван, Нунцио Бибо, Енио Калабрия, Ренато Гутузо, Франко Ферари, Вирджилио Гуци, Асен Пейков, Борис Георгиев. Изборът е направен на принципа на съпоставяне: различните по стил, техника и материал творци влизат в диалог един с друг и пред самите себе си.

Във втората зала е разположен разделът на фигуративното изкуство: Марио Сирони, Лучо Фонтана, Пиеро Гучоне, Джакомо Манцу, Зоран Музич, Фаусто Пирандело и много други последователи на фигуративната живопис от 40-те години на ХХ век до началото на XXI век. (Фигуративното изкуство изобразява обекти от реалния свят с ясна визуална разпознаваемост – хора, животни, предмети и пейзажи, като целта е запазване на тяхната материална и физическа форма, за разлика от абстракционизма – б.р.). В третата зала e разделът на абстрактното изкуство, включващ произведения на Енрико Акатино, Васко Бендини, Никола Карино, Джорджина Латес, Джо Помодоро, Емилио Сканавино, Гуидо Страца, Емилио Ведова. В общи линии абстрактното изкуство в Италия се определя от непрекъснатия диалог между европейското влияние и местните специфики, от сюрреалистичния подход през 30-те години на миналия век до по-свободните форми след Втората световна война.

Куратори на изложбата са чл.-кор. Аксиния Джурова – професор, доктор на изкуствознанието по средновековно и съвременно изкуство, и Луиджи Мартини – политически и културен деец на Arci – Италианската асоциация за отдих и култура. Основател е на асоциацията "Архив на социалния плакат" (Archivio del Manifesto Sociale) и повече от две десетилетия участва активно в курирането на художествени изложби и каталози, както и на мултимедийни изложби Луиджи Мартини и Аксиния Джурова са автори на тритомника, посветен на колекция "Зъбчеви" (2023, 2025 и 2026).

Колекция „Зъбчеви“ представя изложбата „Италианско изкуство под тиклите ХX – ХXI век“ в партньорство със Съюза на българските художници и Съюза на колекционерите в България.

Постерът за събитието
Постерът за събитието
Енио Калабрия (1937-2024), "Пазолини", 2010.
Енио Калабрия (1937-2024), "Пазолини", 2010.
Нунцио Бибо (1946-2014), "Воин", 1984.
Нунцио Бибо (1946-2014), "Воин", 1984.
Франко Ферари (1938), "Труден диалог", 2006.
Франко Ферари (1938), "Труден диалог", 2006.
Медардо Росо, "Дете на слънце".
Медардо Росо, "Дете на слънце".
Джорджо де Кирико (1888-1978), "Трофеят", 1970.
Джорджо де Кирико (1888-1978), "Трофеят", 1970.
Франко Ферари, "Клин", 2001.
Франко Ферари, "Клин", 2001.
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Ключови думи:

Италианско изкуство, Шипка 6, колекция Зъбчеви, Луиджи Мартини, фигуративно и абстрактно изкуство

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