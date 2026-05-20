Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Художничката Силвия Богоева потъва в безвремието на Венеция и Париж

Изложба в галерия „Нюанс“ възражда емоцията от спомените за съществуващи места, хора и събития

Днес, 14:07
Силвия Богоева пресъздава атмосферата на парижките кафенета от "Бел епок".
Силвия Богоева пресъздава атмосферата на парижките кафенета от "Бел епок".

Столичната галерия „Нюанс“ представя самостоятелната изложба „И безвремието е време“ на изявената млада художничка Силвия Богоева. Вернисажът за откриването е на 26 май, вторник, от 18.00 до 20.30 часа, а картините ще останат в пространството на галерията на ул. „Иван Денкоглу“ 42 до 14 юни.

„Тази изложба е опит за фрагментиране на миговете с удължено присъствие – пътувания и срещи, оставили траен отпечатък в живота ми“, споделя авторката.

Театърът за нея е едно от най-силните доказателства за краткото физическо присъствие и дългия живот на спомена. „Един спектакъл отминава, но продължава да съществува в друга форма – в паметта, в усещането, в следата, която е оставил“, казва Силвия.

За Богоева градове като Венеция и Париж не принадлежат на времето – те го моделират. „При всяко завръщане на тези места усещам техния собствен ритъм и специфично наслагване на живот, което неизменно свързвам с безвремието“, разказва художничката. Местата, хората и животните в нейните платна – особено децата, запечатват моменти от живота, които се променят с невероятна скорост. Освен биографичен отпечатък, в картините се съхранява и емоционалното състояние от тези мигове.

„Художниците имаме привилегията да можем да преплитаме сюжетни и времеви линии. В тази изложба не наблягам на художествената измислица, а по-скоро на личния прочит на реално съществуващи места, хора и събития – пречупени през призмата на значимостта им за мен“, изповядва тя.

Темите са предадени искрено, понякога дори буквално, но без излишна претенция. Всяка картина носи частица от преживени мигове, като темите са „фрагментирани“ от един неин по-приказен свят. „Това е търсене на по-чистото и вълнуващо духовно пътуване отвъд ежедневието. Опит на един непоправим оптимист и мечтател да пътува във времето – към спомените, към стремежите и към мечтите си”, признава авторката.

Силвия Богоева е родена на 17 октомври 1990 г. в София. Завършила е Националното училище за приложни изкуства „Св. Лука” със специалност "Метал". През 2014 г. се дипломира със степен бакалавър в специалност "Порцелан и стъкло" в Националната художествена академия. Две години по-късно вече е магистър в НХА със специалност "Живопис", придобита в ателието на проф. Ивайло Мирчев и проф. Десислава Минчева. Автор е на шест самостоятелни изложби и има участие в десетки общи в сферата на живописта, стъклопластиката, дърворезбата и т.н., от които печели редица творчески отличия.

 

Театърът за авторката е доказателство за мимолетността на присъствието, но дългия живот на спомена.
Театърът за авторката е доказателство за мимолетността на присъствието, но дългия живот на спомена.
Богоева улавя емоцията на мига.
Богоева улавя емоцията на мига.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Силвия Богоева, галерия Нюанс, И безвремието е време, Десислава Минчева

Още новини по темата

Как рисува Калия Калъчева
01 Май 2026

Десислава Минчева превърна странстването си из Азия и Африка в картини
28 Апр. 2026

Емоция и геометрия си дават среща в "Нюанс"
12 Март 2026

Живописни шедьоври от три века слагат зимен акцент в "Нюанс"
07 Яну. 2026

Портретистът на артистичния свят представя "Избраните"
27 Ноем. 2025

Двама иконописци озаряват с мир и святост галерия „Нюанс“
08 Ноем. 2025

Стилиян Дичев рисува модерния свят във формата на водата
06 Окт. 2025

Гаро Мурадян се връща в паралелните светове от детството
24 Юни 2025

Десислава Минчева посвети изложба на магията на Индия
05 Юни 2025

"Където и да съм" чертае вътрешната география на Светлин Софрониев
05 Май 2025

"Следобедът на един фавн" оживява под четката на Бисер Лазаров
13 Апр. 2025

Скулптурите на Джако са визуализирана поезия
25 Март 2025

Греди Асса ни пренася "През времето"
11 Ноем. 2024

Акварелно биенале събира виртуози от седем държави
27 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса