Художничката Силвия Богоева потъва в безвремието на Венеция и Париж

Столичната галерия „Нюанс“ представя самостоятелната изложба „И безвремието е време“ на изявената млада художничка Силвия Богоева. Вернисажът за откриването е на 26 май, вторник, от 18.00 до 20.30 часа, а картините ще останат в пространството на галерията на ул. „Иван Денкоглу“ 42 до 14 юни.

„Тази изложба е опит за фрагментиране на миговете с удължено присъствие – пътувания и срещи, оставили траен отпечатък в живота ми“, споделя авторката.

Театърът за нея е едно от най-силните доказателства за краткото физическо присъствие и дългия живот на спомена. „Един спектакъл отминава, но продължава да съществува в друга форма – в паметта, в усещането, в следата, която е оставил“, казва Силвия.

За Богоева градове като Венеция и Париж не принадлежат на времето – те го моделират. „При всяко завръщане на тези места усещам техния собствен ритъм и специфично наслагване на живот, което неизменно свързвам с безвремието“, разказва художничката. Местата, хората и животните в нейните платна – особено децата, запечатват моменти от живота, които се променят с невероятна скорост. Освен биографичен отпечатък, в картините се съхранява и емоционалното състояние от тези мигове.

„Художниците имаме привилегията да можем да преплитаме сюжетни и времеви линии. В тази изложба не наблягам на художествената измислица, а по-скоро на личния прочит на реално съществуващи места, хора и събития – пречупени през призмата на значимостта им за мен“, изповядва тя.

Темите са предадени искрено, понякога дори буквално, но без излишна претенция. Всяка картина носи частица от преживени мигове, като темите са „фрагментирани“ от един неин по-приказен свят. „Това е търсене на по-чистото и вълнуващо духовно пътуване отвъд ежедневието. Опит на един непоправим оптимист и мечтател да пътува във времето – към спомените, към стремежите и към мечтите си”, признава авторката.

Силвия Богоева е родена на 17 октомври 1990 г. в София. Завършила е Националното училище за приложни изкуства „Св. Лука” със специалност "Метал". През 2014 г. се дипломира със степен бакалавър в специалност "Порцелан и стъкло" в Националната художествена академия. Две години по-късно вече е магистър в НХА със специалност "Живопис", придобита в ателието на проф. Ивайло Мирчев и проф. Десислава Минчева. Автор е на шест самостоятелни изложби и има участие в десетки общи в сферата на живописта, стъклопластиката, дърворезбата и т.н., от които печели редица творчески отличия.