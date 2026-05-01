Как рисува Калия Калъчева

Известната художничка пренася ателието си в галерия "Нюанс", за да запознае зрителите с творческия процес

Днес, 17:03
Калия Калъчева работи най-вече в сферата на абстрактната живопис.
Галерия Нюанс
Калия Калъчева работи най-вече в сферата на абстрактната живопис.

Галерия „Нюанс“ представя от 5 до 10 май едно по-различно артистично събитие – отворено ателие на художничката Калия Калъчева, пренесено извън пределите на нейното лично студио и ситуирано в самото сърце на София. Разполагането на ателието в галерия „Нюанс“ на ул. "Иван Денкоглу" 42 създава нов контекст за възприемане на изкуството – не като краен резултат, а като жив, дишащ процес.

В рамките на събитието посетителите ще могат да се запознаят отблизо с творческия подход на авторката, да проследят различни етапи от нейната работа и да разговарят с нея в неформална и вдъхновяваща атмосфера. Да усетят произведенията ѝ извън кураторската концепция, която носят - като отделен обект, завършен сам по себе си.

За онези, които отдавна усещат привличане към изобразителното изкуство и в частност на творчеството на Калия Калъчева, но все още не са открили „своята“ картина, това събитие предоставя изключителна възможност, защото ще представи по-широк поглед върху нейния художествен път – от най-ранните ѝ търсения до най-новите произведения.

Този своеобразен преглед разкрива развитието на авторката във времето – промяната в темите, техниките и изразните средства, както и онези устойчиви линии, които оформят нейния разпознаваем стил. Срещата с толкова различни периоди в творчеството ѝ на едно място дава шанс на зрителя не просто да си избере картина, а да открие произведението, което трепти в синхрон с душата му. 

На 5 май известната художничка ще бъде лично в галерията от 17.00 до 20.00 часа, за да посрещне посетителите, които имат желание да се срещнат и да разговарят с нея.

Калия Калъчева работи в областта на абстрактната живопис. Нейната практика изследва повторението, паметта и метафизичното пространство чрез композиции, които демонстрират напрежението между хаоса и структурата. Тя включва в картините си сребърни, златни и холографски елементи, въвеждайки светлината като активен компонент.

Калия е завършила живопис в Националната художествена академия в София. През 2011 г. получава наградата за млад художник на фондация „Едмонд Демирджиян“. Участва в резиденциите Cité Internationale des Arts в Париж (2014) и Oberpfälzer Künstlerhaus в Швандорф, Германия (2016). През 2017 г. получава специално признание на конкурса „Жените в изкуството“ в Орландо, Флорида. През 2020-а е отличена като млад художник на Биеналето в Бургас, а през следващата година получава награда от Националния конкурс за живопис и скулптура. Нейни творби са включени в колекции на Арт център „Хуго Вутен“ (Белгия), Imago Mundi на Лучано Бенетон (Италия), Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, както и в частни колекции по света. Тя има в биографията си над 20 самостоятелни и участия в повече от 100 групови изложби в България и чужбина.

