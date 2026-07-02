От ноември НОИ ще проверява ТЕЛК в здравните ни досиета

БГНЕС Още едно ниво на контрол ще има при експертните решения от ТЕЛК и НЕЛК.

От 1 ноември медицинските комисии към териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще получат достъп до здравните досиета на населението, за да могат да следят за аномалии при ТЕЛК. Медицинските комисии имат последната дума за отпускането на инвалидна пенсия, поради което промяната е ключова. Тя е заложена в закона за здравето, който се изменя през проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г. За тази възможност се говори от доста време.

С достъпа медицинските комисии ще могат да проверят дали дадено експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК има медицинска история в здравните записи в електронното досие на всеки пациент. Предоставянето на достъп до информацията в електронния здравен запис на освидетелстваното/преосвидетелстваното лице ще се извършва само след изрично писмено съгласие и при запазване на тайната на медицинската информация, пише още в промените.

С проекта на бюджет се оправя и още недостатък на сегашната уредба – НОИ най-сетне ще получи право да връща на ТЕЛК експертни решения за ново произнасяне. Това ще е възможно при наличие на данни, че решението е издадено въз основа на документи с невярно съдържание, или на неистински или преправени документи. Сега не съществува правен механизъм за преразглеждане на експертните решения по искане на НОИ.

Инвалидните пенсии са един от големите проблеми на държавното обществено осигуряване. Това е и най-често отпусканият вид пенсия сред новите пенсионери.