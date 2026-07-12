Злато и сребро тушираха слабото представяне на грациите ни в Милано

Българската художествена гимнастика все пак успя да спечели медали от турнира за Световната купа в Милано - златен и сребърен. Взе ги с последните си две изпълнения Стилияна Николова във финалите на уредите и така донякъде бе туширано слабото представяне на тима ни в последната проверка преди световното първенство във Франкфурт (12-16 август).

С последното си излизане на подиума световната вицешампионка в многобоя от Рио 2025 завоюва златото на лента, като получи от съдиите 28.650 т. След Стилияна останаха рускинята Арина Ковшова (28.300) и узбечката Тахмина Икромова (28.250).

Преди това пък Николова стигна и до сребро на бухалки, след като бе оценена с 30.300 т. и я победи единствено олимпийската шампионка от Париж 2024 Дария Варфоломеев (Гер, 31.000). На трета позиция завърши Даниела Муниц (Изр, 30,150).

В началото на финалния ден Стилияна игра и на топка, където се нареди на седмо място с 27.550 (първа отново е Варфоломеев с 28.950), докато на обръч не се класира сред най-добрите. Предния ден тя приключи на нетипичното за нея 7-о място в многобоя, а другата ни представителка - Ева Брезалиева, остана едва 22-ра и не можа да влезе в нито един финал.

Ансамбълът ни обаче си остана без отличие в Милано. Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова и Рая Божилова завършиха едва на 9-о място в многобоя, като успяха да се влязат само на финала с 5 топки. В него те направиха грешки и получиха 24.850 т. за своето изпълнение, което им отреди 5-а позиция.

По-напред от българските се касираха ансамблите на Испания (28.650), Бразилия (27.500), Китай (27.250) и дори на Мексико (25.600).