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Вратарят Вуцов се превърна от герой в грешник за "Левски" в Нидерландия

Шампионите завършиха 1:1 при гостуването си срещу НЕК "Ниймеген" в Лига Европа

Днес, 00:12
Вратарят на НЕК "Ниймеген" Гонсало Кретас вдига безрезултатно ръка към реферите, за да претендира, че голът на нападателя на "Левски" Рейналдо (в средата) е бил нередовен.
ЕПА/БГНЕС
Вратарят на НЕК "Ниймеген" Гонсало Кретас вдига безрезултатно ръка към реферите, за да претендира, че голът на нападателя на "Левски" Рейналдо (в средата) е бил нередовен.

"Левски" спечели първата си точка този сезон в турнира Лига Европа, след като завърши 1:1 при гостуването си срещу НЕК "Ниймеген".

Шампионът на България поведе в 37-ата минута, след като преди това бе отменено попадение на Евертон Бала заради засада. Зачетеният гол бе дело на Рейналдо, след като получи асистенция от вратаря Светослав Вуцов. Последният направи серия спасявания след удари на Тярон Чери и Душан Тадич и др. Но тъкмо той само зачеркна добрите впечатления в 64-ата минута, когато в опит да подаде към съотборник прати топката в краката на Чери, който не пропусна да изравни 1:1.

И въпреки това "Левски" имаше шанс да победи, като в 80-ата минута Армстронг Око-Флекс опита да провре топката между краката на вратаря Гонсало Кретас, но не се справи при това отлично положение.

В последната минута на редовното време Светослав Вуцов изкупи отчасти вината си и извади далечен шут на Браян Линсен.

Следващият мач на "Левски" в Лига Европа е на 22 октомври, когато е гостуването срещу "Виктория" (Пилзен).

След равенството тази вечер треньорът на "сините" Хулио Веласкес бе доволен и също така се опита да снеме вината от Вуцов: "Аз съм изключително горд от моите играчи и страхотните фенове. Играхме много добре. Може би имахме малко повече респект на моменти, не се ориентирахме добре в началото, но след това отборът вдигна нивото. "Левски" направи много добро представяне. Тези минути през първото полувреме остават като забележка. Равенството, когато погледнем двубоя и начинът на развитие, е закономерен резултат. Щастливи сме, че този отбор се развива на терена, извън терена и колективно. Не харесвам твърденията, че някой (б.ред. - Вуцов) е направил огромна и непростима грешка. Ние сме едно цяло семейство. Не персонализираме нечия вина. Всеки може да направи грешка, но основната вина е моя, ако търсим виновник в тази ситуация." 

 

 

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