Стотици милиони видяха България заради "Джирото"

Икономическият ефект от българското домакинство на колоездачната Обиколка на Италия ще получи своите реални измерения в следващите вероятно три до пет години. Непосредствените резултати от държавната инвестиция обаче изглеждат обещаващи.

Това сочат данните от притежателя на ексклузивните ТВ права за "Джирото" - американския гигант "Уорнър Брос Дискавъри" (WBD), и неговите две основни спортни платформи на Стария континент - линейните канали на "Евроспорт" и стрийминг услугата HBO Max. От тях е видно, че рейтингът в излъчването на старта и първите три етапа от второто най-престижно велосъстезание в света бележи впечатляващ ръст.

"Тазгодишното издание на "Джиро д`Италия" беше историческо за България, която за първи път прие старта на едно от трите най-големи колоездачни състезания в света с първите три етапа на надпреварата. В продължение на три дни българската публика и милиони зрители в Европа проследиха състезанието през български градове, пътища и природни забележителности, превръщайки страната в център на световното колоездене", пишат от WBD.

Част от т. нар. "Гранде Партенца" бяха етапите Несебър-Бургас на 8 май, Бургас-Велико Търново на 9 май и Пловдив-София на 10 май. За трите дни "Евроспорт" отчита двуцифрен ръст в телевизионната аудитория на ключови пазари като Франция, Нидерландия, Норвегия, Испания и Полша. Положителни резултати на наземните ТВ канали са отчетени също в България, Чехия и Румъния.

Данните показват изключително силно представяне в България. Средната гледаемост на старта на Обиколката на Италия у нас е скочила със 143% спрямо 2025 г. За първи път, при това с цели 42%, интересът към състезанието е нараснал и в Румъния - което е забележително постижение предвид значително по-големия пазар на северната ни съседка.

В рамките на новото партньорство между българското министерство на туризма и "Уорнър Брос Дискавъри" страната ни получи и допълнителна мащабна международна видимост като туристическа и спортна дестинация. За целта бяха излъчвани специални рекламни клипове за България с 30-секундна продължителност по време на живото предаване на първите три етапа на "Джирото" по паневропейската версия на "Евроспорт" в 50 пазара на континента, както и по TNT Sports във Великобритания и Ирландия, достигайки стотици милиони зрители.

Кампанията беше подкрепена и с дигитална реклама в сайта на Eurosport.com на английски, френски, немски, италиански и испански език, представяща България като атрактивна дестинация за туризъм, природа и активен начин на живот.

Отделно от това милиони потребители са посетили дигиталните платформи на "Евроспорт" в периода 8-10 май, за да следят съдържание, свързано с "Джиро д`Италия". Стрийминг аудиторията в HBO Max на територията на Стария континент пък е нараснала с 24% спрямо същия период през 2025 г. Платформата отбелязва ръст на всички основни показатели - гледащи акаунти, уникални зрители и общо гледани часове.

В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Българският старт на "Джирото" доведе и до рекордни резултати за социалния канал на "Евроспорт България". На 10 май съдържанието на профила във "Фейсбук" е достигнало 4,5 млн. потребители - най-високият резултат в историята на платформата, надминаващ дори рекордите по време на олимпийските игри. На 9 май достигнатите потребители са били 3,9 млн., а на 8 май - 2,5 млн.

Само в този тридневен период съдържанието в официалния профил, свързано с "Джиро д`Италия", е генерирало близо 900 000 взаимодействия - реакции, коментари и споделяния, което представлява абсолютен рекорд за платформата. Сред най-гледаните видеа са:

- финалът в София: 690 000 уникални потребители и над 5500 часа гледане;

- финалът в Бургас: 452 000 уникални потребители.

Емоционални и любопитни моменти от трасето също са предизвикали силен интерес както в България, така и извън страната. Например, снимката на Йонас Вингегор с червения му нокът в подкрепа на кампания срещу насилието над деца в Дания е видяна от 330 000 души в българския профил на "Евроспорт".