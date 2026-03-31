Стилиян Петров ще организира "Мач на надеждата" и в Бургас

Стилиян Петров ще организира чрез своята фондация нова благотворителната инициатива под мотото "Мач на надеждата". Тя ще се състои на 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас. Днес бившият капитан на националния отбор обяви новината именно в морския град.

Със събраните средства ще бъдат подпомогнати хора, които водят тежка битка с онкологични заболявания. Ще се окаже помощ и за бившите селекционери на националния тим Любослав Пенев и Петър Хубчев, които също се лекуват, след като бяха диагностицирани с ракови заболявания.

"Фондация "Стилиян Петров" винаги е имала за цел да подпомага хора в нужда. "Мачът на надеждата" е повече от футбол. Нещо, което за мен е голяма гордост. Знам колко е важна подкрепата за всички хора, които се борят с онкологични заболявания. Мачът ще бъде съставен от два отбора - български звезди и звезди от световния футбол. Ще бъдат допълнени от актьори от България и чужбина. Искаме да направим нещо по-различно. На 6 юни стадион "Лазур" ще бъде в перфектно състояние. Билетите вече са в продажба. Надявам се, че ще направим един невероятен празник за Бургас. Знам, че стадионът ще бъде пълен. Част от събраните средства ще бъдат дарени за онкологията в Бургас. Както и за Любослав Пенев, Петър Хубчев и други пациенти, които имат нужда. Знаем колко е важна тази битка. Искаме да помагаме, трябва да бъдем обединени. Понякога всеки един от нас иска да забрави това, през което е преминал, но за съжаление не може да го забрави. Затова ставаме съпричастни с пътя и проблемите на тези, които се борят в момента", заяви Петров, който самият премина през тежко лечение от левкемия през 2012 г.

Петров благодари специално на кмета на Бургас Димитър Николов за оказаната подкрепа за инициативата. Градоначалникът на свой ред подчерта големия принос на Стилиян Петров. "Искам да благодаря на Стилиян. Освен че е супер популярна личност, световно позната на всички личност, той застава зад много каузи. Той е момче с голямо сърце, мобилизира и вдъхва надежда. Това събитие показва и неговото отношение към Бургас. Призовавам всички фенове, които си закупят билети, да бъдат съпричастни към този реверанс на надеждата. Много известни футболни имена ще пристигнат в Бургас, това е шанс Бургас да бъде рекламиран и с това ще помогнат за икономиката на града, знаете колко разчитаме на туризма", каза Николов.

На събитието присъства и един от най-популярните жители на Бургас - треньорът Димитър Димитров-Херо, отново бивш национален селекционер, който също премина своята битка с онкологично заболяване през 2011 и 2012 г.

"Знам какво е страхът, знам какво е надеждата и неизвестността за утрешния ден. Призовавам бургазлии да покажем големите си сърца и че сме хора, които помагат и обединяват заради болките на хората. Нека напълним стадиона и да подкрепим хората, които имат нужда. Именно благодарение на подкрепата имам възможността да стоя пред вас днес", заяви Димитров.

Това е вторият "Мач на надеждата", организиран от Стилиян Петров и неговата фондация. Първият се състоя на 6 септември 2023 г. на Националния стадион "Васил Левски" в София и отново събра популярни бивши български и световни футболни звезди. Тогава бяха събрани 856 512 лв., като част от приходите отидоха отново за лечението на Петър Хубчев. Закупени бяха също медицинска апаратура и оборудване за 585 000 лв., които бяха дарени на 10 български болници.