Скандалът за черно тото в Турция стигна и до "Гьозтепе"

Туитър Иззет Малак и Угюр Йълдъз от "Гьозтепе" са сред наказаните за черно тото футболисти в Турция

Общо 1024 футболисти, сред които и играчи на истанбулските грандове "Бешикташ" и "Галатасарай", са участвали в незаконни залози на мачове, заради което са временно отстранени и препратени към дисциплинарната комисия на Турската футболна федерация (TFF).

Самата TFF съобщи, че сред отстранените са вратарят на "Бешикташ" Ерсин Дестаноглу и защитникът ветеран Неджип Уйсал, както и двама от "Галатасарай" - Ерен Елмалъ и Метехан Балтаджъ.

Има и двама футболисти от водения от Станимир Стоилов "Гьозтепе" - Иззет Малак и Угюр Йълдъз. В списъка са още играчи и от други известни отбори в страната - "Аланияспор", "Касъмпаша", "Еюпспор", "Чайкур Ризеспор", "Трабзонспор", "Самсунспор", "Анталияспор", "Коняспор" и "Кайзериспор".

#SONDAKİKA



Bahis operasyonu kapsamında PFDK'ya sevk edilen futbolcular açıklandı...



Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

Eren Elmalı

Metehan Baltacı

Boran Başkan

Salih Malkoçoğlu pic.twitter.com/tZZjBolhl0 — 12 Numara 🇹🇷 (@12numaraorg) 10 ноември 2025 г.

Замесените са от всички нива на турските първенства и са санкционирани по чл. 57 от правилника, който забранява на футболистите в Турция да залагат на футболни мачове.

Поради огромния мащаб на скандала TFF заяви, че ще поиска разрешение от ФИФА за отваряне на специален 15-дневен трансферен прозорец, в който клубовете да могат да заменят наказаните си играчи. Освен това са отложени с две седмици всички мачове от II и III дивизия. Все пак двубоите от Суперлигата и Първа лига ще продължат по график.

Това е пореден акорд от огромниа скандал за корупция, нагласени мачове и черно тото в турския футбол. Преди три дни, при координирана акция в Истанбул и 11 други провинции бяха арестувани общо 21 човека, сред които 17 рефери, президентът на "Еюпспор" от Суперлигата - Мурат Йозкая, и бившият собственик на "Касъмпаша" - Фатих Сарач.

Днес сайтът "Търкиш минит“ съобщи, че след разпитите съд в Истанбул е оставил за постоянно в ареста осем души, сред които Йозкая, докато Сарач е освободен.

Скандалът избухна преди две седмици, когато президентът на TFF Ибрахим Хаджиосманъглу обяви, че 371 от 571-те съдии, които ръководят мачове в професионалните лиги, имат сметки за залагания в букмейкърски сайтове, а 152-ма от тях активно правят залози. След това TFF отстрани от футболния живот 149 съдии и пом.-съдии, като ги извади наказа между 8 и 12 месеца.