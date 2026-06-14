Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Никола Цолов оглави класирането във Формула 2

С фамозно каране българинът се пребори за второ място в "Гран при" на Каталуния

Днес, 13:56
Моментът, в който Никола Цолов завърши смайващата си атака срещу Алекс Дън, за да излезе на втората позиция две обиколки преди края.
x.com
Моментът, в който Никола Цолов завърши смайващата си атака срещу Алекс Дън, за да излезе на втората позиция две обиколки преди края.

Никола Цолов излезе начело в генералното класиране на Формула 2. С изумително каране 19-годишният пилот на "Кампос Рейсинг" се качи за втори пореден ден на почетната стълбичка в Барселона, като този път се придвижи една позиция напред спрямо вчерашния спринт и завърши втори в основното състезание за "Гран при" на Каталуния.

Тийнейджърът от София стартира от 5-ото място на решетката и заложи на алтернативна стратегия с по-дълга първа сесия обиколки с твърди гуми. Това му коства много загубено време и позиции в началото, но след задължителния питстоп Българския лъв премина в режим на атака и по смайващ начин си проправи път през колоната.

Само за последните 14 от 37 обиколки Никола изпревари осем пилоти пред себе си, след като излезе на 9-а позиция от бокса. Особено зрелищна беше битката с Алекс Дън ("Родин Моторспорт") за второто място, спечелена от нашия състезател със серия от смели маневри в 35-ия тур.

Безапелационен победител стана Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг"), който финишира с аванс от 9,7 сек. пред Цолов. Трети на подиума се качи Дън, а по-назад в Топ 10 за точки се пребориха досегашният водач в шампионата Габриеле Мини ("МП Моторспорт"), Лауренс ван Хупен ("Трайдент"), Дино Беганович ("ДАМС Лукас Ойл"), Джон Бенет ("Трайдент"), Ноел Леон ("Кампос Рейсинг"), вчерашният спринтов победител Куш Майни ("АРТ Гран при") и Роман Билински ("ДАМС Лукас Ойл").

След петия състезателен уикенд от сезон 2026 в F2 Никола Цолов има 86 т., вече с три повече от Мини (83 т.). Челната тройка с 69 т. допълва Камара, който се изкачи с четири позиции след първата си победа тази година.

Шампионатът във Формула 2 ще продължи на 27-28 юни на пистата "Ред Бул Ринг" в Шпилберг - в събота със спринта и в неделя с основното състезание за "Гран при" на Австрия. За българина това е "домашното" трасе, тъй като той е част от академията именно на "Ред Бул".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Формула 2, Никола Цолов

Още новини по темата

Никола Цолов отново е на подиума във Формула 2
13 Юни 2026

Никола Цолов спечели трета победа във Формула 2
07 Юни 2026

Цолов взе бонус точката от спринта в Монако
06 Юни 2026

Формула 1 остава в Лас Вегас поне до 2037 г.
05 Юни 2026

Никола Цолов: Не могат да ни спрат!
28 Май 2026

Никола Цолов завърши четвърти в Канада, но му отнеха точките
25 Май 2026

Италианският феномен на "Мерцедес" оформи хеттрик в F1
03 Май 2026

Никола Цолов спечели второ поредно състезание във Формула 2
02 Май 2026

Никола Цолов: Шансовете за Формула 1 винаги са големи
18 Апр. 2026

Никола Цолов спечели първата си победа във Формула 2
08 Март 2026

Цолов остана далеч от точките в спринта в Мелбърн
07 Март 2026

Цолов влезе в Топ 5 за старта на сезона в F2
06 Март 2026

Иван Иванов е №1 сред младите спортисти на България за 2025 г.
10 Яну. 2026

Никола Цолов: Напълно е възможно да карам в F1

18 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса