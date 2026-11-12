Никола Цолов няма да кара в F1 догодина

Шансовете Никола Цолов да се състезава във Формула 1 през следващия сезон 2027 се изпариха.

Това стана ясно, след като "Рейсинг Булс" в крайна сметка реши да не взима 19-годишния талант за титулярен пилот. Дъщерният тим на "Ред Бул" обяви, че запазва досегашните си състезатели Лиам Лоусън и Арвид Линдблад за втора поредна година.

Lawblad are locked in for ‘27 🔒



Liam and Arvid will continue with the Team for the 2027 Season 🤙 #F1 #VCARB pic.twitter.com/ZmJkus9R6I — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) 12 ноември 2026 г.

„Изключително сме щастливи, че ще продължим да работим с Лиам и Арвид и през 2027 г. И двамата демонстрираха своите качества и потенциал през сезона, а ние видяхме напредъка, който постигнаха както поотделно, така и като съотборници. Нямам съмнение, че това е най-добрата пилотска двойка за нашия тим - тя съчетава опит и амбиция. Заедно имаме солидна основа, върху която да надградим постигнатото през тази година, да продължим да се развиваме и да направим следващата крачка към осъществяването на целите ни през 2027-а“, заяви шефът на РБ Алан Пърмейн.

Никола Цолов получи втори шанс да направи още едни тестове - вчера и днес, на пистата "Хунгароринг" край Будапеща, за да бъде преценено дали да го привлекат за Формула 1. Въпреки това резултатите на Лоусън и Линдблад през настоящия сезон са натежали при избора: новозеландецът e 9-и в генералното класиране, а британо-шведът Линдблад е 11-и. Към момента заради тяхното представяне "Рейсинг Булс" е на 5-о място в класирането при конструкторите.

Все още не е ясно какво в такъв случай ще е ролята на Цолов в РБ догодина. Има вероятност Българския лъв да е резервен пилот на мястото на Юки Цунода и да участва в някои петъчни тренировки, като същевременно се състезава друг шампионат. Това ще стане ясно след края на настоящия сезон във Формула 2, в който два к ръга преди края пилотът на "Кампос Рейсинг" е втори в генералното класиране, на 7 т. след лидера Рафаел Камара ("Инвикта").