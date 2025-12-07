Ландо Норис измъкна на косъм първата си титла във Формула 1

ЕПА/БГНЕС Благодарение на Ландо Норис и екипа на отбора през 2025 г. "Макларън" ликува със световната титла и при пилотите, и при конструкторите във Формула 1.

Ландо Норис направи точно колкото му беше нужно, за да подпечата първата си световна титла във Формула 1. Британският пилот на "Макларън" триумфира в шампионата при пилотите, завършвайки трети във финалното състезание за сезон 2025 - "Гран при" на Абу Даби на пистата "Яс Марина".

Преди началото на състезанието трима пилоти имаха шанс да ликуват с най-престижния трофей в автомобилния спорт, като именно те стартираха от първите три позиции - шампионът от последните четири години Макс Верстапен с "Ред Бул" и съотборниците в "Макларън" Норис и Оскар Пиастри. Всичко, от което се нуждаеше Ландо, беше да се качи на почетната стълбичка и той го направи без особени драматизми.

Британецът стартира от втората позиция зад Верстапен, но още в първата обиколка беше задминат от Пиастри, осъществил великолепно изпреварване от външната страна на деветия завой. Норис направи много контролирано състезание, като единственият момент на несигурност настъпи в 23-тата обиколка.

При атака срещу Юки Цунода ("Рейсинг Булс") пилотът на "Макларън" беше избутан извън пистата на правата преди шестия завой, но не се отказа и така привлече вниманието на стюардите. Те обаче решиха да накажат японеца за повече от една смяна на посоката на движение, което позволи на Норис да кара спокойно до финала.

Championship thrillers take more than one



Superb seasons from Verstappen and Piastri have delivered us a title fight for the ages



Thank You#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/FI4YzIghz7 — Formula 1 (@F1) 7 декември 2025 г.

Верстапен спечели убедително надпреварата, финиширайки с повече от 13 сек. пред втория Пиастри. Нидерландецът обаче не успя да се пребори за своята пета поредна световна титла, с която щеше да изравни рекорда на Михаел Шумахер (2000-2004 г.).

В крайното класиране за 2025 г. Ландо Норис събра 423 т., следван от Макс Верстапен с 421 т. и Оскар Пиастри с 410 т.

Новият шампион се превърна в първия пилот на "Макларън" с титлата след Люис Хамилтън през 2008 г. Още само шестима мъже са триумфирали във Формула 1 с болид на британския производител - Емерсон Фитипалди (1974), Джеймс Хънт (1976), Ники Лауда (1984), Ален Прост (1985, 1986, 1989), Айртон Сена (1988, 1990, 1991) и Мика Хакинен (1998, 1999).

ФОРМУЛА 2

Никола Цолов не успя да се пребори за място в зоната на точките в основното състезание в Абу Даби, с което по-рано днес завърши сезон 2025 във Формула 2. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" потегли от 12-ата позиция след наказанието, което му беше наложено в квалификацията в петък.

За разликата от вчерашния спринт обаче, днес Цолов не направи най-доброто тръгване, губейки във втората фаза на потеглянето, което му коства пет места още преди първия завой. Впоследствие Българския лъв нямаше късмет и с двете излизания на колата на сигурността, особено с второто, което дойде малко след спиранията в бокса на пилотите, които стартираха със супермеките гуми.

Цолов не се отказа и продължи да се бори за по-предно класиране, но силите му стигнаха само за 12-о място. За втора поредна година Джошуа Дюрксен завърши сезона във Формула 2 с победа в в Абу Даби. Парагваецът триумфира пред Роман Станек и Габриеле Мини, които оформиха Топ 3.

В генералното класиране при пилотите след участието си само в последните два кръга за сезона Цолов успя да се изкачи до 18-о място с актив от 12 точки. Световният шампион Форнароли завърши с 211, а негови подгласници станаха Крофърд със 175 и Ричърд Вершоор със 170.