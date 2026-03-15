Един гол в Стара Загора доближи още "Левски" до титлата

"Берое" се помъчи да върне интригата в първенството, но не успя

15 Март 2026
Колумбийският нападател на "Левски" Хуан Переа (вляво) се опитва да премине през вратаря на "Берое" Жауме Валенс в момент от днешния мач в Стара Загора.
Колумбийският нападател на "Левски" Хуан Переа (вляво) се опитва да премине през вратаря на "Берое" Жауме Валенс в момент от днешния мач в Стара Загора.

Лидерът в класирането на Първа лига "Левски" направи още една важна крачка към титлата, след като спечели с 1:0 гостуването срещу "Берое" от XXVI кръг.

Мачът в Стара Загора изглеждаше на пръв поглед фасулска работа за "сините", тъй като срещу тях бе отбор, който е предпоследен в подреждането и реално застрашен от изпадане. Въпреки това срещата не бе никак лесна за столичани. "Берое" дори вкара гол в 13-ата минута, когато Факундо Аларкон отне топката от Стипе Вуликич и вкара, но попадението беше отменено заради нарушение на аржентинеца срещу хърватския защитник на гостите.

"Берое" успя да удържи нулевото равенство до почивката и мачът се завърза. При този резултат интригата в първенството щеше да се увеличи чувствително. Решаващият момент обаче бе в 61-ата минута, когато капитанът на "Левски" Георги Костадинов вкара с глава след центриране от свободен удар на Мазир Сула. Халфът на "сините" обаче демонстративно не се зарадва, като така отдаде уважението си към старозагорци, за които игра между 2013 и 2015 г.

След победата "Левски" събра 62 точки и запази аванса си от 9 точки пред "Лудогорец" и 12 пред "ЦСКА 1948". Четвъртият - ЦСКА, вече е на 16 точки назад.

Берое - Левски 0:1 /репортаж/
Испанският треньор на "Левски" Хулио Веласкес заяви след победата: "Невероятно поведение показа днес отборът. Този вид мачове не са лесни. Ключово е да поведеш в резултата, тъй като съперникът играе с много играчи зад линията на топката и трябва да покажеш зрялост. Може би трябваше да покажем още малко, когато притежавахме топката през първата част. Те добре се защитаваха по фланговете. Ние насищахме добре централната зона и в момента, в който ни се отдаваше шанс да атакуваме по фланга, имахме само един играч там. Опитахме се да обърнем внимание на този детайл на почивката. Вдигнахме темпото в атака и се настанихме по-убедително в тяхната половина. Изключителен характер и зрялост показа отборът. Поздравявам на нашите привърженици. Беше красиво да видя толкова много хора, които са дошли да ни подкрепят."

Сънародникът му от "Берое" Хосу Урибе каза: "Това беше един равностоен мач. Не заслужавахме да загубим. Имаше два гола в мача - един незачетен. Ако беше от страната на другия отбор, щеше да бъде гол. Не успяхме да видим по време на мача кой е отборът, който е лидер и отборът, който се бори да не изпадне. Моите момчета направиха добър мач. За съжаление, нямаме късмет. Не мога да кажа, че сме далеч от противниците. Последните два мача играхме с десет човека. Предстоят плейофи. Много съм доволен от представянето днес. Мисля, че ако се представяме добре в плейофите, ще спечелим точки."

Ключови думи:

Берое, Левски, Хулио Веласкес, Хосу Урибе

