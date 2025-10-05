ЦСКА подля вода на "Лудогорец" за битката на върха

ЦСКА в момента е в долната част на класирането, но въпреки това успя да попречи на "Лудогорец" да поддържа дистанцията от 2 точки след лидера "Левски". "Червените" завършиха 0:0 в домакинството си срещу шампиона в дербито от XI кръг на Първа лига, което се игра на ст. "Васил Левски". След този мач разградчани излязоха на трето място с 22 т., но изостават вече на 4 т. от "Левски", а и не успяха да изместят "ЦСКА 1948" (23 т.) от втората позиция.

Мачът на Националния стадион изобилстваше от извънфутболни моменти - имаше прекъсване от 7-8 минути преди почивката заради дима, сътворен от "червената" агитка, имаше доста нерви и спречквания, както и червен картон, показан на Бруно Жордао от домакините в 78-ата мин. за фаул срещу Педро Нареси.

Футболът обаче остана на заден план. В общи линии двата отбора имаха по едно чисто положение. В допълнителното време след 45-ата мин. Ивайло Чочев вкара гол за "Лудогорец" с глава. Първоначално главният рефер Драгомир Драганов зачете попадението, но след консултация с VAR беше решено, че коляното на Чочев е с мъничко напред пред Анхело Мартино и голът беше отменен.

В третата минута след 90-ата пък нападателят на ЦСКА Леандро Годой засече с глава центриране на Илиан Илиев-младши, но от 5-6 метра не улучи вратата. Така ЦСКА не успя да вземе частичен реванш срещу този съперник заради загубата с 0:1 във финала за Купата на България на същия стадион на 22 май т.г. След днешното нулево равенство "червените" са на 12-о място в класирането с 11 т.

За "Лудогорец" това бе трето поредно равенство при гостуване в първенството след 1:1 с "Локомотив" (Пд) и 0:0 с "Левски", което увеличава отново напрежението над треньора Руи Мота, след като не успява да спечели мач срещу силен съперник в Първа лига.

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви след мача: "Доволен съм от това, че успяхме да покажем, че сме отбор, който може да се бори, чието сърце още тупти. Тези хора за много кратък период успяваме да им променим облика на всеки един от тях. От резултата не съм доволен. Създадохме две, три 100-процентови положения за гол и само малшансът ни лиши от трите точки. Смея да твърдя, че бяхме добри в притежанието на топката, прехода в атака, защитавахме се по начин, по който бяхме планирали. Червеният картон ни лиши от това да изпълним плана си до краен предел. Трябва да имаме търпение, да вярваме в качествата, които имаме. Ясно е, че пътят ще бъде тежък, но ние сме тук да го извървим."

Наставникът на "Лудогорец" Руи Мота каза: "Започнахме добре. През първата част бяхме по-добри от ЦСКА, създадохме някои възможности, вкарахме гол, той бе отменен. През втората част също започнахме добре. Но послесдва много накъсване на играта, много бавене на времето, липсваше ритъм. Трябваше да имаме повече качество в последната третина. Имахме преднина, създавахме пространствата, но така и не успяхме да доставим добра топка в наказателното поле. Чувстваш, че можеш да спечелиш, но не си взел трите точки. След червения картон трябваше да се възползваме от притежанието на топката. Трябваше да бъдем по-балансирани. Знам, че играчите искат да спечелят мача, но трябва да сме балансирани, за да не даваме нищо на тях. Със сигурност не е това, което искахме. Искахме да спечелим. На един мач сме от това да сме първи, ако вземем и отложения двубой (б.ред. - с "Берое"). Пътят е много дълъг. Знам, че отборът има потенциала да се развие, да бъде по-добър."