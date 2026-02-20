Англичанка подобри световния рекорд в бягането на 800 м

Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън подобри световния рекорд в бягането на 800 м на закрито, след като на силния атлетически турнир в Лиевен (Фр) спечели победата с време 1:54.87 мин.

23-годишната англичанка подобри с близо секунда досегашния най-добър резултат от 1:55.82 - на словенката Йоланда Чеплак, поставен във Виена на 3 март 2002 г., деня в който е родена Ходжкинсън.

Новата рекордьорка пробяга първите 200 метра за 26.80 сек. и преполови дистанцията за 56.01, притискана от шампионката в Диамантената лига Одри Веро (Швейц). На 600 метра англичанката пресече при 1:25.06, за да финишира в същото темпо с нов световен рекорд, докато Веро остана втора с 1:58.38, следвана от олимпийската вицешампионка Циге Тугума (Ет) с 1:58.83.

„Наистина бе забавно - каза Ходжкинсън, която откри своя зимен сезон миналия уикенд с 1:56.33 мин. на британското първенство. - Наистина очаквах това с нетърпение от няколко седмици, така че благодаря на невероятната публика - чувах я през цялото бягане.“

Постижението на Ходжкинсън е само с 0.26 по-слабо от нейния личен рекорд на открито и е 15-тото най-бързо бягане на 800 метра в историята - както на закрито, така и на открито, където световният рекорд все още е 1:53.28 на чехкинята Ярмила Кратохвилова от далечната 1983 г.

ОЩЕ СИЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ

В лиевенската Arena Stade Couvert бяха поставени и още четири най-силни резултата в света за сезона.

Олимпийският и световен вицешампион на овчарски скок Емануил Каралис (Гър) направи първия 6-метров скок за 2026 г. и оглави ранглистата. След него с по 5.90 се класираха Сондре Гутормсен (Нор) и Закари Брадфорд (САЩ). Гъркът опита да преодолее и 6.07, но не сполучи в трите си скока.

Двукратната световна шампионка на закрито Фревейни Хайлу (Ет) започна силно кампанията си през 2026 г., като спечели на 3000 м и с помощта на пейсмейкър записа 8:24.59 мин. - резултат №1 в света за сезона. Втора завърши друга етиопка - Алешиг Бавеке (8:26.29), а Надя Батоклети е трета с рекорд на Италия - 8:26.44, само на 0.03 секунди по-малко от европейския рекорд в зала.

Австралийката Джесика Хъл спечели на 2000 м с най-добро време в света за сезона и второ за всички времена - 5:26.68 мин., като победи португалката Саломе Афонсо (5:30.31).

Алжирецът Ясер Трики пък преодоля 17,35 м на троен скок и излезе начело в ранглистата за 2026-а. След световния вицешампион в зала от 2024 г. остана Джордан Скот (Ям) със 17,11 м.