Украински дрон се взриви в румънско пристанище

В румънското пристанище Констанца бе обявена тревога, след като морски дрон експлоадира в близост до кейове 77-78. Властите задействаха извънреден план за действие. По първоначална информация няма пострадали.

Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи, че дронът е „от типа на използваните във войната в Украйна“, а случаят се разследва от Прокуратурата към Апелативния съд в Констанца. Според изявлението на комодор Санду Матею пред Digi24, става въпрос за дрон от типа „Магура“, използван от украинската армия.

Според източници на Digi24, в близост до брега вероятно са били открити още три дрона.

Ръководителят на ДСП Раед Арафат обясни, че е изпратено съобщение RO-Alert за евакуация на крайбрежната зона на Констанца, на разстояние от един километър от брега навътре в сушата като превантивна мярка и тъй като в момента се извършват проверки, за да се установи дали в района има или няма и други военноморски дронове.