Тръмп вече обмисля отсрочка за Унгария от руските санкции

САЩ и Унгария не постигнаха споразумение за изключение от американските санкции върху вноса на руски нефт. Унгария заяви, че е готова да мине на неруски нефт, но не може да направи това на 100%. На срещата тази вечер в Белия дом между американският президент Доналд Тръмп и унгарският премиер Виктор Орбан, стана ясно, че американците все пак обмислят дали да не дадат отсрочка.

"За Унгария е много трудно да се снабдява с петрол и газ от някой друг, освен от Русия, защото няма пристанища", каза Тръмп и добави: "САЩ проучват възможността да направят изключение за Унгария от режима на санкции, за да продължи да купува енергоносители от Русия". "Но много европейски страни нямат проблеми и купуват петрол и газ от Русия", каза Тръмп.

След като САЩ наложиха санкции срещу руските компании, Орбан заяви, че Унгария няма алтернатива на руския нефт, но сега наблюдатели смятат, че има промяна в позицията му. Единственият нефтопреработвателен завод в Унгария заяви, че може да закупува по-голямата част от суровия си нефт от неруски източници, което бележи промяна в тона на фона на днешната среща между Орбан и Тръмп, пише Bloomberg. Компанията Mol Nyrt заяви, че тръбопроводът от Хърватия може да се превърне в алтернатива за около 80% от доставките й в случай на преустановяване на доставките на руски нефт по тръбопровода „Дружба“ през Украйна, въпреки че това ще доведе до по-високи технически рискове и логистични разходи.

Унгарският премиер Виктор Орбан пристигна във Вашингтон за среща тази вечер с президента на САЩ Доналд Тръмп. Орбан нае самолет от нискотарифния превозвач Wizz Air, с който пътува той и 180-членна делегация.

Във Вашингтон гостите бяха настанени в Блеър Хаус - официалната държавна къща за гости на Съединените щати, разположена непосредствено до Белия дом. На американска земя Орбан заяви, че между Унгария и САЩ съществува специална връзка в "позлатена епоха“ за двустранните им отношения. След това Тръмп посрещна Орбан в Белия дом.

Тръмп не спести комплиментите си за Орбан: "Той е много влиятелен човек, обичан от народа. В Унгария няма престъпления, няма проблеми, каквито има в някои други страни. Вероятно има няколко проблема, за които не знам, или може би не искам да знам". "Много хора завиждат на Орбан - те биха искали да направят това, което той направи", категоричен бе Тръмп.

Преди пътуването външният министър Сиярто заяви, че САЩ и Унгария са работили усилено през последните седмици, подготвяйки "голям пакет за икономическо и енергийно сътрудничество, който би допринесъл значително за гарантиране на дългосрочната енергийна сигурност на Унгария“. Орбан ще предложи на Тръмп пакет от сделки за 600 млн долара, включително закупуване на втечнен газ. Унгария ще закупи за 100 млн. ядрено гориво от САЩ, вместо от Русия. От САЩ ще бъдат закупени малки модулни реактори (SMR). Засега не е ясно дали Унгария ще продължи сътрудничеството си по проекта АЕЦ "Пакш", където "Росатом" строи и модернизира нови блокове.

В разговора между Тръмп и Орбан стана дума и за войната в Украйна.

Тръмп заяви, че би искал да запази Будапеща като място за евентуална среща на върха с Путин. Президентът на САЩ заяви, че среща засега няма, защото "Русия не иска да спре". Тръмп отново заяви, че украинският конфликт може да приключи в „близко бъдеще“.

"Бихте ли казали, че Украйна не може да спечели тази война?", попита Тръмп. "Чудеса се случват", отвърна Орбан, което разсмя американския президент. "Единствените, които се застъпват за мир в ситуацията с Украйна, са САЩ и малката Унгария в Европа", каза унгарският премиер.