Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа договора с Иран, известен като "Исламабадски меморандум за разбирателство между Съединените американски щати и Ислямска република Иран". Тръмп парафира документа по време на вечеря във Версай, дадена му от френския президент Еманюел Макрон. Министерството на външните работи на Иран потвърди подписването на меморандума със САЩ в електронен формат. Церемония в Швейцария няма да има, съобщи иранската агенция „Тасним“, позовавайки се на официалния представител на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

"Тасним" разпространи съдържанието на документа:



1. Съединените американски щати, Ислямска република Иран и техните съюзници в настоящата война, чрез подписването на този Меморандум за разбирателство (МР), обявяват незабавното и постоянно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан, и се задължават оттук нататък да не започват война или каквато и да е военна операция един срещу друг, както и да се въздържат от заплаха с насилие или използване на сила един срещу друг, гарантирайки териториалната цялост и суверенитета на Ливан. Окончателното споразумение ще потвърди постоянното прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, както и останалите разпоредби на този параграф.

2. Съединените американски щати и Ислямска република Иран се задължават да зачитат взаимно своя суверенитет и териториална цялост и да се въздържат от намеса във вътрешните си работи.

3. Съединените американски щати и Ислямска република Иран се ангажират да преговарят и да постигнат окончателно споразумение в рамките на максимум 60 дни, като този срок може да бъде удължен по взаимно съгласие.

4. Веднага след подписването на този МР Съединените американски щати ще започнат премахването на своята морска блокада и на всякакви смущения или пречки срещу Ислямска република Иран, като ще прекратят напълно морската блокада в рамките на 30 дни. През този период движението на плавателни съдове ще бъде съразмерно с обема на довоенния трафик, възстановяван от Ислямска република Иран. Съединените американски щати допълнително се задължават да изтеглят своите сили от близост до Ислямска република Иран в рамките на 30 дни след окончателното споразумение.

5. При подписването на този МР Ислямска република Иран ще направи необходимото и ще положи максимални усилия за осигуряване на безопасно и безплатно преминаване на търговски кораби за период от 60 дни от Персийския залив до Оманско море и обратно. Движението на търговски кораби ще започне незабавно и, като се има предвид необходимостта от премахване на техническите и военните пречки и разминирането от страна на Ислямска република Иран, ще бъде напълно възстановено в рамките на 30 дни. Ислямска република Иран ще проведе диалог със Султанат Оман за определяне на бъдещото управление и морски услуги в Ормузкия проток в обсъждане с други крайбрежни държави от Персийския залив, в съответствие с приложимото международно право и суверенните права на крайбрежните държави на Ормузкия проток.

6. Съединените американски щати се задължават, съвместно с регионалните си партньори, да разработят окончателен, взаимно съгласуван план на стойност най-малко 300 милиарда долара за възстановяване и икономическо развитие на Ислямска република Иран. Механизмът за изпълнение на този план ще бъде финализиран като част от окончателното споразумение в рамките на 60 дни. Всички необходими лицензи, дерогации (waivers) и разрешения, нужни за съответните финансови трансакции, ще бъдат предоставени от Съединените американски щати.

7. Съединените американски щати се задължават да прекратят всички видове санкции срещу Ислямска република Иран, включително резолюциите на Съвета за сигурност на ООН (а именно резолюциите на Управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия — МААЕ) и всички едностранни санкции на САЩ, както първични, така и вторични, съгласно съгласуван график като част от окончателното споразумение. Ислямска република Иран и Съединените американски щати признават критичното значение на гореспоменатия въпрос за прекратяване на санкциите и изразяват намерението си незабавно да разгледат тези въпроси в преговорите, за да постигнат взаимно съгласие по тях.

8. Ислямска република Иран потвърждава, че няма да придобива или разработва ядрени оръжия. Съединените американски щати и Ислямска република Иран се споразумяха да решат въпроса с разпореждането със съхранявания обогатен материал съгласно механизъм, който ще бъде взаимно съгласуван в съответствие с графика, посочен в Параграф 7, като минималната методология ще бъде разреждане (downblending) на място под надзора на МААЕ. Двете страни също така се споразумяха да обсъдят въпроса за обогатяването и други взаимно съгласувани въпроси, свързани с ядрените нужди на Ислямска република Иран, въз основа на задоволителна рамка, която да бъде договорена в окончателното споразумение. Окончателното споразумение ще потвърди разпоредбите на този параграф. Съединените американски щати и Ислямска република Иран признават критичното значение на гореспоменатите ядрени въпроси и изразяват намерението си незабавно да ги разгледат в преговорите, за да постигнат взаимно съгласие по тях.

9. До постигането на окончателно споразумение Съединените американски щати и Ислямска република Иран се съгласяват да запазят статуквото. Ислямска република Иран ще запази текущото статукво на своята ядрена програма, а Съединените американски щати няма да налагат нови санкции и няма да разполагат допълнителни сили в региона.

10. Съединените американски щати се задължават веднага след подписването на този МР и до прекратяването на санкциите, Министерството на финансите на САЩ (US Department of Treasury) да издава дерогации (waivers) за износа на ирански суров петрол, петролни продукти и деривати, както и за всички свързани услуги, включително банкови трансакции, застраховки, транспорт и др.

11. Съединените американски щати се задължават да предоставят изцяло за ползване замразените или ограничени средства и активи на Ислямска република Иран при прилагането на този МР. Съединените американски щати и Ислямска република Иран ще договорят взаимно процедурите, свързани с освобождаването на тези средства по време на преговорите. Тези средства, независимо дали са запазени в първоначалната сметка или са преведени, трябва да бъдат напълно използваеми за плащане към всеки краен бенефициент, посочен от Централната банка на Ислямска република Иран. Съединените американски щати се задължават да издадат всички необходими лицензи и разрешения за тази цел.

12. Съединените американски щати и Ислямска република Иран се споразумяват, че ще бъде създаден изпълнителен механизъм за наблюдение на успешното изпълнение на този МР и бъдещото спазване на окончателното споразумение.

13. След подписването на този МР и при условие, че започне изпълнението на Параграфи 1, 4, 5, 10 и 11 от него и това изпълнение продължава, Съединените американски щати и Ислямска република Иран ще започнат преговори относно окончателното споразумение изключително по останалите параграфи.

14. Окончателното споразумение ще бъде подкрепено с обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.