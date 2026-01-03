САЩ ще управляват Венецуела до смяната на властта

САЩ ще управляват Венецуела в преходния период, докато се осигури "юридически правилна смяна на властта. Това заяви американският президент Доналд Тръмп на пресконференция. "Ще останем във Венецуела толкова, колкото е нужно. Ние не искаме просто някой да дойде на власт и накрая всичко да завърши със същото", декларира той.

Тръмп допусна, че сегашното ръководство на Венецуела може да не сдаде властта. В такъв случай САЩ са готови за втора, много по-мощна вълна удари по Венецуела. Но според Тръмп няма да се стигне до там.

"Властта на Мадуро приключи. Той вече не е президент. Това, което стана с Мадуро, може да стане с всеки", допълни той.

Днес САЩ нанесоха удари по Венецуела и задържаха и изведоха извън страната президента Николас Мадуро и неговата съпруга.

Trump: "We're there now, but we're going to stay until such time as the pop -- proper transition can take place. So we're gonna stay until such time as -- we're gonna run it essentially." pic.twitter.com/ilA2zoS4bI — Aaron Rupar (@atrupar) 3 януари 2026 г.

За момента няма признаци да е установен американски контрол над органите на властта или въоръжените сили в Каракас, предава Associated Press. Президентският дворец и военните бази остават под охраната на венецуелските сили за сигурност.

"Ние ще вземем активно участие в решението на въпроса кой ще управлява страната. Ние не можем да рискуваме, да позволим на някой друг просто да управлява или да завладее това, което Мадуро е оставил", каза Доналд Тръмп пред Fox News малко по-рано.

На въпрос колко дълго САЩ ще управляват Венецуела, Тръмп каза, че би искал да предаде властта възможно най-бързо, но първо трябва да възстанови нефтената инфраструктура, а това може да отнеме много време. И добави, че не се страхува да прати американски войски на венецуелска земя, ако се наложи.

Тръмп каза, че ще създаде група по управлението на Венецуела, в която ще влязат хора, определени от него. Държавният секретар Марко Рубио е провел телефонен разговор с вицепрезидентката на Венецуела Делси Родригес, която е поела властта след ареста на Мадуро. Тръмп твърди, че тя е готова да сътрудничи с Вашингтон, за да "направи Венецуела отново велика". “Там просто няма кой да поеме властта”, каза Тръмп.

Тръмп даде да се разбере, че според него лидерът на венецуелската опозиция и нобелова лауреатка за мир Мария Мачадо не е алтернатива на Мадуро, тъй като "тя няма никаква подкрепа в страната", нито пък "качества на лидер".

Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес обаче заяви, че Съединените щати са извършили акт на агресия срещу страната под изфабрикуван претекст. Според нея Николас Мадуро остава единственият легитимен президент на Венецуела. Венецуелските власти настояват за незабавното освобождаване на Мадуро и съпругата му.

Тръмп обяви и връщането на американските петролни компании във Венецуела. "Те ще вложат милиарди долари, ще възстановят силно повредената инфраструктура и ще започнат да носят печалба на страната", каза той. "Ние ще направим народа на Венецуела богат и независим, и ще гарантираме неговата сигурност", добави той. И обвини "социалистите във Венецуела" в кражба на оборудването на американските петролни компании, като предупреди, че ще настоява за компенсации за това.

Тръмп каза, че ембаргото върху доставките на венецуелски петрол ще остане до момента, докато американските искания не бъдат изпълнени. Той не уточни кои точно искания има предвид.

Тръмп също така обяви, че подкрепя доктрината за доминирането на САЩ в региона. Той припомни доктрината "Монро" от 1823 г., която се използва за обосноваване на американските интервенции в различни страни в Латинска Америка. "Американската доминация в Западното полукълбо повече никога няма да бъда поставено под съмнение," декларира той.

Тръмп отправи предупреждения към още три страни в региона. Той посъветва президентът на Колумбия "да внимава за задника си". "Той има кокаинови мелници, той има фабрики, които произвеждат кокаин. Той наистина трябва да следи за задника си", каза той.

Trump on the president of Colombia: "He does have to watch his ass" pic.twitter.com/rNfZVgUqBR — Aaron Rupar (@atrupar) 3 януари 2026 г.

В интервю за Fox News той предупреди Мексико. "Президентката на Мексико е добра жена, но не тя управлява страната. Картелите управляват страната. И ние ще направим нещо за това", каза той.

А на въпрос на журналист обясни, че ситуацията в Куба прилича на тази във Венецуела и ще трябва да се направи нещо по въпроса.