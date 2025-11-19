САЩ и Русия лансират "мирен план" за Украйна

Reuters, CNN, Axios, Politico, FT, The Wall Street Journal, The Economist съобщиха различни части от американски мирен план за войната в Украйна. По всичко личи, че този план е в изключително напреднала фаза, той е съгласуван с Русия, въобще не е обсъждан с ЕС, а Украйна е притисната да даде съгласието си бързо. САЩ и Русия не са потвърдили официално наличието на този план, но очакванията на медиите са, че план от 28 точки ще бъде лансиран още в четвъртък, а приемането му ще стане факт преди края на ноември.

Мирният план бе лансиран първо от Axios. Според изданието, 28 точки са разделени на четири блока: прекратяване на бойните действия, гаранции за украинската сигурност, европейска сигурност и бъдещите отношения на Вашингтон с Москва и Киев. Планът е доста подробен, той е вдъхновен от преговорите за Ивицата Газа. Планът е бил оформен при разговорите между специалните пратеници Стив Уиткоф и Кирил Дмитриев в Маями.

Според Ройтерс, предложенията на САЩ за прекратяване на войната включват отказ на Украйна от Донбас, замразяване по линията на фронта в Запорожка и Херсонска област и отказ от определени оръжия. САЩ също настояват Зеленски също да намали наполовина числеността на въоръжените сили на Украйна, съобщава агенцията. Според други източници, в условията влизат признаване на руския език като официален на територията на Украйна и достъп на руската православна църква.

Кристофър Милър от Financial Times напомня, че тези условия са равносилни на капитулация за Украйна. Милър потвърждава данните за Ройтерс.

Украинската армия трябва да бъде съкратена 2.5 пъти, заяви Оливър Карол от The Economist. Според него, планът включва още пълно отсъствие от територията на Украйна на чужди войски и чужди военни самолети, както и забрана на далекобойни оръжия, които могат да обстрелват Москва и Санкт Петербург.

CNN твърди, че администрацията на Тръмп напълно се доверява на Москва - Белият дом счита, че Кремъл е демонстрирал готовност за сключване на мирно споразумение за Украйна.

Не е ясно дали и защо Киев би се съгласил на подобен мир. Володимир Зеленски заяви днес в Анкара: "В момента много процеси се ускориха и набраха скорост, за да се сложи край на тази война". Според украинския президент: "Само Тръмп и САЩ имат сили най-накрая всичко да свърши. Турция е готова да предостави терен за преговори".

Според наблюдатели, Зеленски отхвърля засега мирния план и именно затова Стив Уиткоф е отменил срещата с него в Истанбул. FT пише: "Служители в Киев, запознати с плана, заявиха, че той напълно отговаря на максималистичните изисквания на Кремъл, добавяйки, че без съществени промени той няма да бъде реализиран в Украйна".

"Прозорецът на възможностите за приключване на войната ще се отвори в средата на февруари", заяви пък шефът на украинското военно разузнаване Кирило Буданов. Факт е, че обсъждането на мирен план идва на фона на големия корупционен скандал в Украйна, в който са замесени доверени хора на Зеленски, а двама министри днес бяха освободени от Радата. Скандалът е по разследване на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и мнозина наблюдатели смятат, че то е форма на натиск, която се одобрява от САЩ.

Според Ройтерс, Зеленски ще обяви мирното предложение днес. По данни на агенцията, планът ще бъде представен по време на среща на Зеленски с американски военни чиновници в Киев - в Украйна вече пристигнаха секретарят на армията на САЩ Дан Дрискол и началникът на щаба на армията генерал Ранди Джордж.

След срещата със Зеленски делегацията на САЩ ще замине за Москва.

Междувременно стана ясно, че специалният пратеник на американския президент за Украйна Кийт Келог е информирал екипа си, че ще напусне администрацията през януари, съобщи Ройтерс. С оттеглянето му Украйна и нейните европейски съюзници ще загубят ключов поддръжник на каузата на Киев.