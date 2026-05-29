Руски дрон удари блок в Румъния

Днес, 07:16

Руски дрон удари тази нощ десететажен жилищен блок в румънския град Галац и рани двама души. Дронът влетял в апартамент и се взривил, при което избухнал пожар. 

Жена и 14-годишен тийнейджър успели да избягат на безопасно място. При жената са диагностицирани изгаряния от първа степен, а при момчето – силна паник атака, и двамата са хоспитализирани.

От сградата са евакуирани около 70 жители, пожарът е потушен, съобщиха от румънското министерство на отбраната. 

Нанесени са и сериозни материални щети.

От министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която става косвена жертва на войната в Украйна.

Галац е разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до укаинската граница. Малко преди това дрон, но без заряд, беше открит в северозападната част на страната.

През изминалата нощ Русия атакува с дронове няколко украински града, включително разположения на река Дунав Измаил.

