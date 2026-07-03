Рейтингът на Путин пада с рекордни темпове

Кризата с горивата, която обхвана всички руски региони и върна руснаците към времената на купуване на стоки с купони, е ударила силно по рейтинга на одобрение на руския президент Владимир Путин.

Според държавния Руски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) одобрението на президента е спаднало с 3,5 пункта до 66.9% през седмицата от 22 до 28 юни. Това е най-резкият седмичен спад от юни 2018 г., когато Путин обяви увеличение на възрастта за пенсиониране (рейтингът му тогава се срина с 8,5 пункта за една седмица).

Нито мобилизацията през есента на 2022 г., нито блокирането на Telegram, нито спирането на интернет са причинявали такъв значителен спад в рейтингите на одобрение за една седмица, сочат данни на ВЦИОМ.

66.9% са малко по-високо от най-ниските нива, наблюдавани през април (65,6%), но с 10,9 пункта по-ниско от нивата в края на миналата година. В сравнение с пика на войната – 79,2% през май 2025 г. – Путин е загубил 12,3 пункта одобрение.

“Кризата с горивата еволюира в социална криза и може да стане политическа”, отбелязва политическият анализатор Сергей Колесников пред The Moscow Times. Според него умората от войната в обществото се превръща в раздразнение, въпреки че хората все още нямат инструментите за пълноценен протест.

Според данните на социолозите, хората обвиняват Путин за случващото се: рейтингът на одобрение на правителството спада незабележимо през седмицата (с 0,2 пункта до 45,7%), докато делът на тези, които не одобряват работата на кабинета, дори намалява - от 23,3% на 23%.

„Празният резервоар за бензин се оказа по-лош от празен хладилник. Недостигът на бензин бързо престана да бъде икономически проблем, превръщайки се в изпитание за способността на държавата да управлява криза, която влияе не върху абстрактната макроикономика, а върху ежедневната нормалност," отбелязва политологът Иля Гращенков

Бензиновата криза се утежнява от общо влошаване на икономиката, която започна годината с рецесия за първи път от 2023 г. Според Gallup делът на руснаците, забелязващи влошаване на жизнения си стандарт, достигна 20-годишен връх тази година (56%). Общият икономически песимизъм сред гражданите също достигна рекордно високо ниво, като 60% вярват, че икономическата ситуация ще продължи да се влошава.

"Ако търсим аналогии, ситуацията напомня не за 1998, 2008 или 2014 г., а за 1991 г. - ускоряваща се икономическа деградация, програмата „Время“, където всичко вървеше по план, а след това бърз колапс," пише изпълнителният директор на Ivolga Capital Андрей Хохрин.