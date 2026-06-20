Иран и САЩ започнаха преговорите в Швейцария

Преговорите между САЩ и Иран в Швейцария, с посредничеството на Катар и Пакистан, официално започнаха. Разговорите стартираха часове след като Иран затвори Ормузкия проток, а американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ако няма мир след 60 дни, САЩ ще започнат да събират такси от всички кораби, а "средствата ще бъдат събирани за „услуги, предоставени като „пазител“ на страните от Близкия изток, с цел възстановяване на разходите както за миналото, така и за настоящето и бъдещето“.

Двете страни сключиха меморандум за разбирателство, в който си обещаха до 60 дни да сключат окончателно споразумение.

Преговорите между САЩ и Иран се провеждат в луксозния швейцарски планински курорт Бургенщок (Bürgenstock), който се намира в кантона Нидвалден, близо до Люцерн.

Първата тема на преговорите ще бъде уреждането на ситуацията в Ливан, съобщава FT, позовавайки се на източници. След това ще бъдат обсъдени статутът на Ормузкия пролив и ядрената програма на Техеран. Изданието подчертава, че въпросът за иранската ядрена програма ще бъде обсъждан в продължение на няколко седмици. "Иран никога няма да се откаже от обогатяването на уран, а другата страна няма да има друг избор, освен да го приеме", каза в тази връзка днес президентът на Иран Масуд Пезешкиан. Според официалните ирански медии, ядреният въпрос не фигурира в дневния ред, нито един член от иранския ядрен екип не участва в разговорите, а дискусиите по ядрения въпрос ще започнат само ако бъдат изпълнени определени договорени условия.

Главните преговарящи на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са в Швейцария от два дни, а вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс кацна в Цюрих рано тази сутрин.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че Иран няма да премине към следващия етап от преговорите със САЩ, ако не бъде сключено примирие в Ливан.

Шефът на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и външният министър Абас Арагчи пристигнаха тази сутрин в Цюрих.

Министър-председателят на Пакистан Шариф и началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на страната Монир също са в Швейцария.