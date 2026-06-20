Иран и САЩ стартират преговори в Швейцария

САЩ и Иран трябва да започнат днес преговори за окончателното мирно споразумение. Разговорите в Швейцария ще стартират часове след като Иран затвори Ормузкия проток, а американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ако няма мир след 60 дни, САЩ ще започнат да събират такси от всички кораби, а "средствата ще бъдат събирани за „услуги, предоставени като „пазител“ на страните от Близкия изток, с цел възстановяване на разходите както за миналото, така и за настоящето и бъдещето“.

Преговорите между САЩ и Иран ще се проведат в луксозния швейцарски планински курорт Бургенщок (Bürgenstock), който се намира в кантона Нидвалден, близо до Люцерн.

Главните преговарящи на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са в Швейцария и обсъждат техническите детайли на предстоящите разговори по ядрената програма на Иран. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също кацна в Швейцария рано тази сутрин.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че преговорите за окончателно споразумение ще започнат, след като ключовите ангажименти бъдат изпълнени. В противен случай, по думите му, „меморандумът за разбирателство като цяло ще бъде застрашен“.

Шефът на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и външният министър Абас Арагчи пристигнаха в Цюрих.

Министерството на външните работи на Пакистан съобщи, че министър-председателят Шариф и началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на страната Монир са заминали за Швейцария, за да участват в преговорите между САЩ и Иран.