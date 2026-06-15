Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българин е арестуван в Солун по подозрение в шпионаж с дрон

В съхраняваните данни имало изображение на обекти в района на бившия военен лагер „Фармаки“ в Каламария

Днес, 10:27
Дрон
Илияна Кирилова
Дрон

35-годишен български гражданин е бил арестуван в събота, 13 юни, в Солун по подозрение в шпионаж, след като полицията установила, че е управлявал дрон без необходимото разрешение и е притежавал чувствителни изображения.

По информация на гръцката полиция разследването е започнало, след като жител на източната част на Солун подал сигнал за дрон, летящ в района. Служители от моторизираните полицейски части DIAS открили мъжа и установили, че той не притежава изисквания лиценз за управление на безпилотен летателен апарат, пише в. „Катимерини“, цитиран от БГНЕС.

При извършената проверка в автомобила му е бил открит дрон. Анализът на съхраняваните данни е показал наличие на термовизионно изображение на обекти в района на бившия военен лагер „Фармаки“ в Каламария.

Срещу заподозрения е образувано досъдебно производство, като се очаква той да бъде предаден на прокуратурата. Властите не са предоставили допълнителна информация за хода на разследването.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

шпионаж, Гърция, България

Още новини по темата

Гърция започна масово да глобява за палатки и кемпери на плажа
13 Юни 2026

Силяновска поиска да отговаря на въпроси само на английски
10 Юни 2026

Има щети по къщи и пътища при серия земетресения в Гърция
07 Юни 2026

Гърция прие първите жени наборници в пилотна военна програма
05 Юни 2026

Плажуващите в Гърция вече не могат да разчитат на чадър срещу едно кафе
31 Май 2026

Мащабна схема за източване на земеделски субсидии е разбита в Гърция
31 Май 2026

Високи цени стъписват туристите в Гърция

29 Май 2026

По време на гръцката криза е имало идея да се продаде Акрополът
13 Май 2026

България даде на Германия съден шеф на авиокомпания
13 Май 2026

Скопие се обиди от дума на външния ни министър
12 Май 2026

Гърция започва ограничаване на броя на туристите

12 Май 2026

Гърци готвят блокада с трактори на пункт "Кулата"

10 Май 2026

Тръмп ще посети Гърция тази година
05 Май 2026

Българите живеят в най-голям риск от бедност в Европа
02 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса