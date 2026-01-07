Медия без
Васил Терзиев намери временно решение за боклука в 6 квартала

"Спаси София" настоява за опрощаване на такса смет в кризисните райони

Днес, 18:02
Васил Терзиев
БГНЕС
Васил Терзиев

Столичният кмет Васил Терзиев е намерил временни решения за чистенето на 6 столични квартала, попадащи в 2 зони от блокираната обществена поръчка за чистота. Занапред кварталите "Панчарево", "Искър" и "Кремиковци" (Зона 2) ще се чистят от изпълнителя, който ги чистеше и досега, на актуализирана цена. Зона 4, в която попадат "Илинден", "Надежда"  и "Сердика", ще се обслужва от фирмите, които чистят съседни зони - 7-а и 5-а.  "Спаси София" настоя засегнатите райони да бъдат официално освободени от такса смет. 

От общината не съобщават докога зона 2 ще се обслужва от старата сметосъбираща фирма, но се предполага, че това ще е до възлагане на дейността. Цената ще бъде завишена с 19% до 209 лв. на тон. По сходен начин вече бяха удължени договорите за 1-а и 7-а зона, като тогава кметството обясни, че е получило разрешение от АОП с цел да не се прекъсва услугата.

Чистенето на зона 4 от фирми, които работят в други зони, със сигурност ще създаде проблеми. От общината обаче изтъкват, че скоро ще има и трайно решение за зоната. За тази зона бе избран чужд изпълнител - турската "Норм", но се оказа, че има куп нарушения около участието й в процедурата и не е ясно какво ще е окончателното решение на ВАС. За момента зоната ще се чисти на цени от 209 и от 175 лв. на тон от фирмите за двете съседни зони. 

"С осигуряването на услугата в Зони 2 и 4, Общината е гарантирала чистотата в общо 6 от 7-те зони, чиито договори изтекоха в последните няколко месеца. Зона 3 остава единствената, в която сметопочистването ще продължи да се извършва с общински капацитет - от ОП СПТО в кризисен режим. Зимната поддръжка там също ще бъде осигурена - чрез допълнително възлагане в рамките на договорите на изпълнителите, обслужващи пограничните зони", изтъкват от столична община. Оттам отново цитират кмета Терзиев, който е обяснил, че битката за спестяване на стотици милиони на столичани не е лека и ще има неудобства. 

БОКЛУК

В момента неизвозен боклук има в "Люлин" и "Красно село", както и в други райони. Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев предложи проблемните райони да бъдат освободени от такса смет. 

"Не е справедливо да плащаш такса за битови отпадъци, ако месеци наред такава услуга няма. Предлагаме да се опростят дължимите такси за поне 3 месеца на жителите в петте засегнати от кризата райони - Подуяне, Слатина, Люлин, Красно село и Изгрев. За да стане това, трябва да се измени Наредбата за местните данъци и такси. Докладът ще премине 14-дневно обществено обсъждане и трябва да се гледа на заседанието на 29 януари. Разчитаме, че колегите общински съветници ще подкрепят измененията", коментира Бонев. Сходно предложение преди дни направи и кметът на "Люлин" Георги Тодоров. 

 

