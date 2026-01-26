Управител на фирма е осъден на затвор за измама с евросредства

Управител на компания е осъден в разследване на Европейската прокуратура за измама с фондове за заетост на ЕС, съобщават хората на Лаура Кьовеши. По обвинителен акт на Европейската прокуратура (EPPO) е постигната осъдителна присъда срещу управител на компания, след споразумение за признаване на вината, в разследване за измама със субсидии, включваща средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) и национално съфинансиране, за обща сума от 66 750 евро. Софийският градски съд осъди управителя на единадесет месеца лишаване от свобода, условно с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на над 500 евро (1000 лева). Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.

Както беше съобщено по-рано, измамата се е отнасяла до подаване на невярна информация от управителя на компанията и съучастник, действащ като ръководител на проекта, до Министерството на труда и социалната политика на България с цел измамно получаване на финансиране, предназначено за подкрепа на устойчиви възможности за заетост.

През 2021 г. компанията е подписала договор с Министерството на труда и социалната политика на България в качеството му на управляващ орган на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. с цел предоставяне на възможности за работа, професионално обучение и квалификация на хора, които търсят да влязат или да се върнат на пазара на труда.

Разследването обаче разкри, че през 2021 и 2022 г. са били представени множество фалшиви подписи и фалшифицирани трудови договори, за да се създаде впечатление, че целите на проекта се изпълняват. Тези документи след това са били представени като част от финансовите и техническите отчети, необходими за окончателното плащане.