Съдът окончателно референдума срещу завода за барут на "Райнметал"

Административният съд в Пловдив окончателно блокира референдума срещу завода на "Райнметал". Състав от трима съдии, сред които е и бившият депутат от ГЕРБ Дани Каназирева, обявиха за нищожно решението на Общински съвет - Карлово, проведено на 30.04.2026 г., с което бе насрочено провеждане на местен референдум на територията на община Карлово.

С насроченото за 28 юни допитване жителите на общината трябваше да отговорят на три въпроса – дали са съгласни Община Карлово да не променя предназначението на имоти от общинския устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут, дали са против изграждането на производствена база за боеприпаси и взривни вещества, свързана с инвестиционното намерение на "Райнметал" и ВМЗ ЕАД и дали са за забрана на строежа на завод за барут на територията на общината.

Съдът приема, че законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление разпорежда, че предмет на местен референдум може да бъдат единствено въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентността на органите на местното самоуправление. Поставените на референдум въпроси обаче не попадат в обхвата на тази компетентност, доколкото са свързани с дейности и обекти, по отношение на които са налице актове на Министерския съвет и уредба по Закона за отбраната и въоръжените сили.

"Липсата на материална компетентност е най-тежкият порок на административния акт. В случая тя не се изразява единствено в неправилна преценка на закона, а в отсъствие на самите материалноправни предпоставки, при които законът допуска произвеждане на местен референдум. След като органите на местното самоуправление не притежават правомощие да решават поставените въпроси, същите не могат да бъдат решавани и чрез пряко участие на гражданите чрез местен референдум", отбелязва в мотивите си съдебният състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Референдумът бе поискан чрез подписка от "Възраждане". Първоначално тя бе отхвърлена заради невалидни подписи. На сесия на съвета днес бе обявено, че нещата са наред. Допитването бе насрочено за 28 юни, мина с 27 гласа „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“.

„Ще изградим огромен производствен потенциал – 100 хиляди 155-милиметрови снаряди годишно, които ще бъдат изнасяни през следващите десет години. Европейският съюз и НАТО имат нужда от милиони такива снаряди, а по наши изчисления алиансът ще се нуждае от около 50 милиона“, заяви миналата есен след подписването на договора в Министерски съвет главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер. Началото на строителството бе планирано тази пролет, срокът: 12 - 14 месеца. През 2027 г. трябва да са готови първите продукти.

Договорът с "Райнметал" бе подписан от правителството на Росен Желязков, планира се влагане на около 1 млрд. евро. Проектът е считан за стратегически, от значение за ЕС и НАТО, въобще за една от най-мащабните чужди инвестиции у нас. По едно време Румен Радев (президент тогава) и Бойко Борисов дори се скараха кой има по-голяма заслуга за привличането на "Райнметал".