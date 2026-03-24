София спешно обяви поръчка за изборите

Илияна Димитрова Отдавна се говори, че параваните следва да се изработват според единен стандарт, така че да бъдат еднакви в цялата страна.

Обществена поръчка, с която се търси производител за стандартизирани паравани за хартиеното гласуване, е пуснала администрацията на област София за парламентарните избори на 19 април. Целта на параваните е да опазят тайната на вота, докато избирателите попълват бюлетините.

Наскоро отново беше повдигнат въпросът, който отдавна занимава изборните наблюдатели - може ли въпросните паравани да се изработват според единен стандарт, така че да бъдат еднакви в цялата страна, а не всяка община да ги оформя според разбиранията и възможностите си. Казусът доведе до кратък спор между служебното правителство и Централната избирателна комисия (ЦИК). Комисарите подготвиха стандартизирани параметри, по които да се изработят параваните. В решението си те записаха, че тази задача може да се извърши централизирано от кабинета или децентрализирано, от областните или общинските администрации. В крайна сметка, изглежда работата ще вършат областите.

Поръчки

Прогнозната стойност на поръчката , пусната от област София, е 77 400 евро без ДДС за 1800 броя паравани, показва регистърът на Агенцията за обществени поръчки. С данъка ще излезе 92 880 евро. Като краен срок за доставка на готовите паравани до 24-те района на София, областната администрация е посочила в документите 14 април. Това е броени дни преди вота.

От област Пловдив също са пуснали поръчка - за 26 550 без ДДС (31 860 евро с данъка), която да им осигури 1450 паравана. Като краен срок за изпълнение също е посочено, че трябва да стане най-късно до 4 дни преди вота.

Изисквания

Според техническата спецификация, параванът трябва да е с П-образна конструкция; да е съставен от три части - една предна и две странични, и изработен от плътен и напълно непрозрачен материал с бял цвят. Посочени са и конкретни размери за отделните елементи, като е добавено изискването за лесното им свързване чрез механична сглобка, както и удобното им транспортиране.