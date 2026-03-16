След протест пловдивски автобуси ще се движат "само" на 12 минути

Днес, 11:39
Кметът Костадин Димитров се мъчи да пооправи нещата.
FB/Община Пловдив - Municipality of Plovdiv
Кметът Костадин Димитров се мъчи да пооправи нещата.

Големият протест миналата седмица за по-качествен градски транспорт доведе до управленски реакции. Кметът Костадин Димитров обяви, че темата става приоритетна, а през уикенда се срещна с Петко Ангелов, управител на фирмата превозвач. Последваха новини: по улиците тръгват 50 допълнителни екологични нископодови автобуса; графиците се преразглеждат, като интервалите през 20 минути се съкращават на 12 минути, а през почивните дни  - от 40 на 20. Обсъжда се и пускането на автобуси след 23.30.

Превозвачът обаче иска компенсации за скока на цената на горивата. По данни на Ангелов разходите за гориво са се увеличили с около 30%. "Ние изминаваме около 1,2 млн. километра на месец. При среден разход около 40 литра на 100 км това означава приблизително 500 000 литра гориво месечно“, заяви той пред БНР.

В момента е в ход обществена поръчка за обслужването през следващите 10 години. Изискванията от общината са завишени, а единствен кандидат отново са фирми на Ангелов.

