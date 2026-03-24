Реклама с Владимир Николов ще бъде спряна заради изборите

Телевизионна реклама с участието на кандидат-депутата от партията на Румен Радев "Прогресивна България" Владимир Николов ще бъде спряна след възражение от Съвета за електронни медии (СЕМ).

След повдигнат въпрос доколко е редно този клип да продължава да се върти по телевизията по време на предизборна кампания и не противоречи ли това на Изборния кодекс, от СЕМ изразиха позиция, че това действително е нарушаване на принципите на равнопоставеност и неутралност при отразяването на кампанията. Визирани бяха и реклами с участието на други двама кандидати от листите на "Прогресивна България", също популярни лица от спорта - Йордан Йовчев (той и Николов рекламират хранителни добавки) и Ивет Горанова (на мазило).

Николов вече потвърди, че рекламата му е свалена (б.ред. - тази вечер тя още се въртеше в най-гледаното време): "За листите разбрах около 10 март, а рекламата я снимахме през декември. Така или иначе рекламата е спряна. Има неин вариант без моето участие, който съм сигурен, че вече тече".

В рекламата с Николов например, в която той участва с цялото семейство, няколко пъти се споменава числото шест. По-разсеяните зрители могат да направят асоциация с предстоящите избори и да решат, че това е номерът на бюлетината, с която да подкрепят "Прогресивна България".

"Сега" се свърза с ЦИК и СЕМ, в чиито правомощия е разрешаването на този казус. Говорителят на ЦИК Росица Матева първо направи уговорката, че изразява лично мнение, и посочи, че дотолкова доколкото става въпрос за реклама на търговски продукт, която се излъчва още преди старта на предизборната кампания, не вижда проблем с Изборния кодекс. Същественото според нея е да не се нарушава забраната в Кодекса, според която в търговска реклама не могат да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник във вота.

От СЕМ обърнаха внимание върху факта, че участието на някои кандидати за народни представители и като водещи на предавания или като персонажи в търговски съобщения, нарушава принципите на равнопоставеност и неутралност при отразяването на кампанията.

Журналистът Бойко Станкушев пък призова за налагането на мерки и санкции.