Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Реклама с Владимир Николов ще бъде спряна заради изборите

От СЕМ видяха нарушение в излъчването на търговски клипове с кандидат-депутати

24 Март 2026Обновена
Семейството на Владо Николов, кандидат на ПБ, рекламира хранителни добавки.
Семейството на Владо Николов, кандидат на ПБ, рекламира хранителни добавки.

Телевизионна реклама с участието на кандидат-депутата от партията на Румен Радев "Прогресивна България" Владимир Николов ще бъде спряна след възражение от Съвета за електронни медии (СЕМ).

След повдигнат въпрос доколко е редно този клип да продължава да се върти по телевизията по време на предизборна кампания и не противоречи ли това на Изборния кодекс, от СЕМ изразиха позиция, че това действително е нарушаване на принципите на равнопоставеност и неутралност при отразяването на кампанията. Визирани бяха и реклами с участието на други двама кандидати от листите на "Прогресивна България", също популярни лица от спорта - Йордан Йовчев (той и Николов рекламират хранителни добавки) и Ивет Горанова (на мазило). 

Николов вече потвърди, че рекламата му е свалена (б.ред. - тази вечер тя още се въртеше в най-гледаното време): "За листите разбрах около 10 март, а рекламата я снимахме през декември. Така или иначе рекламата е спряна. Има неин вариант без моето участие, който съм сигурен, че вече тече".

В рекламата с Николов например, в която той участва с цялото семейство, няколко пъти се споменава числото шест. По-разсеяните зрители могат да направят асоциация с предстоящите избори и да решат, че това е номерът на бюлетината, с която да подкрепят "Прогресивна България". 

"Сега" се свърза с ЦИК и СЕМ, в чиито правомощия е разрешаването на този казус. Говорителят на ЦИК Росица Матева първо направи уговорката, че изразява лично мнение, и посочи, че дотолкова доколкото става въпрос за реклама на търговски продукт, която се излъчва още преди старта на предизборната кампания, не вижда проблем с Изборния кодекс. Същественото според нея е да не се нарушава забраната в Кодекса, според която в търговска реклама не могат да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник във вота.

От СЕМ обърнаха внимание върху факта, че участието на някои кандидати за народни представители и като водещи на предавания или като персонажи в търговски съобщения, нарушава принципите на равнопоставеност и неутралност при отразяването на кампанията.

Журналистът Бойко Станкушев пък призова за налагането на мерки и санкции.

 

Гимнастикът Йордан Йовчев също участва в реклама за популярна хранителна добавка.
Гимнастикът Йордан Йовчев също участва в реклама за популярна хранителна добавка.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

парламентарни избори 2026, реклама

Още новини по темата

Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
24 Март 2026

335 евро ще получат шефовете на секционни комисии в чужбина
24 Март 2026

Депутати ветерани останаха извън изборната надпревара
24 Март 2026

Въпреки орязаните секции в чужбина повече българи искат да гласуват
24 Март 2026

Пет формации влизат в следващия парламент
23 Март 2026

Коалицията на Радев ще вземе държавни пари за предизборна реклама
23 Март 2026

Втора агенция даде огромна преднина на Радев пред ГЕРБ
23 Март 2026

ГЕРБ отива на избори със старото си партийно ръководство
22 Март 2026

"Прогресивна България" разчита на кадри на Доган и БСП
22 Март 2026

ЦИК отстрани македонски гражданин от изборите
20 Март 2026

"Биг Брадър" щурмува парламента

20 Март 2026

Един кандидат за парламента се пробва в две партии
19 Март 2026

ЦИК изтегли номерата на участниците в изборите
18 Март 2026

Обсъжда се нова методика за проверка на машините за гласуване
18 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?