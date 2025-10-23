Радев окончателно загуби властта си върху ДАНС

Народното събрание отхвърли тази сутрин ветото, което президентът Румен Радев наложи върху промените в Закона за ДАНС, според които председателят на агенцията по сигурността вече ще се избира от парламента, а държавният глава губи правомощието си да го утвърждава със свой указ.

Това е сериозен удар върху Радев – указът беше неговата възможност да упражнява контрол върху назначенията на управляващите в ДАНС.

Поправките в Закона за ДАНС бяха прокарани със светкавична бързина от управляващите през парламента - на първо и второ четене в един и същи ден. С премахването на президентския указ мнозинството на ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН смята да разчисти пътя на своя фаворит за председател на агенцията - Деньо Денев, временният шеф на ДАНС, когото Радев отказа да утвърди за постоянен председател. Управляващите прокараха аналогични промени в законите за цивилното разузнаване ДАР и службата за подслушване ДАТО, в които утвърждаването на техните шефове също доскоро зависеше от президентски указ.

Радев наложи вето - едно от малкото му останали оръжия, като посочи в мотивите си, че "споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите". "По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса", смята държавният глава.

От опозицията в парламента подкрепиха неговата позиция. Според Николай Радулов от МЕЧ в момента се извършва реполитизация на специалните служби. "През 2013 г. не пуснахме Делян Пеевски да влезе през вратата на ДАНС, а сега го пускаме да влезе през прозореца. Глупаво държание и хората ще ни се смеят, както се смееха на безумните решения на Станишев и сие през 2013 г. Това е първият признак на това, че държавата се превръща в нещо отпреди 1989 г.", посочи депутатът.

Бойко Рашков от ПП-ДБ, напомни, че преди десетилетие точно ГЕРБ наложи модела на управление на ДАНС, който сега отменя, и го направи с мотива, че президентът упражнява балансираща роля в назначенията. Според него сегашните промени са израз на "изява на политическа омраза към един човек, от когото управляващите се страхуват." "Една и съща политическа върхушка формално ще прави предложение за назначение на председателя на ДАНС. Няма наивници, които да смятат, че днешният премиер на нашата страна взима самостоятелни решения", допълни Рашков, който е бивш вътрешен министър.

Златан Златанов от "Възраждане" каза, че лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски стои в основата на сегашните промени. "Изменя се цяло законодателство, за да се угоди на един човек, който смята, че държавата е негова еднолична фирма", смята Златанов.

От страна на управляващите реагира единствено Маноил Манев от ГЕРБ-СДС. Не го направи, за да отговори на критиките по същество, а защото се беше обидил на Рашков, който недоволстваше от начина, по който Манев ръководи парламентарната комисия по вътрешна сигурност. Манев обвини бившия шеф на МВР, че се опитва да се хареса на президента. "Абе, няма да ви хареса, да знаете. Не че съм му фен, не че го познавам. Използва ви", каза депутатът от ГЕРБ-СДС.

При гласуването ветото беше отхвърлено със 127 гласа - от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ, ИТН и четирима независими. Сега Радев няма друг избор, освен да обнародва закона.