НСО плаши с глоба автора на клипа с опасния кортеж

Службата хвърля вината на снимащия, но все пак щяла да провери на собствените си действия

12 Ноем. 2025Обновена
Скрийншот видео Ютуб

Националната служба за охрана (НСО) плаши с глоба автора на клипа с опасното придвижване на пътя на кортежа, който вози и охранява намиращият се в този момент в България ливански президент. Това се разбира от официална позиция на службата, разпространена ден след появата на видео, показващо как автомобили със специален режим се движат опасно почти в насрещното на пътя Пловдив-Карлово.

"Националната служба за охрана определя поведението на пътя на автора на видеоматериала като рисково и дори като заплаха както за неговата собствена безопасност, така и за безопасността на охранявано по Закона за НСО лице, което се ползва с висока степен на охрана", пишат от службата.

Веднага след това от НСО цитират закона за движение по пътищата, че се наказва с глоба от 250 лв всеки, "който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.“

Според НСО  "пренебрегването на специалния режим на движение крие преки рискове за живота и здравето на всички участници в пътното движение в конкретния момент" и че "непознаването на правилата на поведение на пътя в такива случаи може да доведе до тежки последици".

Все пак от служба обясняват, че въпреки изложеното, щели да извършат вътрешна проверка, "която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация".

Накрая патетично се заявява, че "законът за Националната служба за охрана, така и професионалният дълг, повеляват на служителите да предотвратяват възможни посегателства срещу охраняваните от тях лица, дори с цената на своите живот и здраве".

Видеото, което ядоса НСО, се появи в социалните мрежи във вторник. От кадрите се вижда кортеж от две полицейски коли - отпред и отзад, и още четири коли, които се движат опасно почти в насрещното. 

От маневрите на един от джиповете между автомобилите се е наложило някои водачи да спират и да се отбиват в банкета, за да пропуснат колоната.

Според публикациите сцената се разиграла днес, а видеозапис, разпространен в социалните мрежи, показва движението на кортежа и полицейската кола. На кадрите се вижда как джиповете със сини лампи преминават на опасно близко разстояние от колите.

Кой е пътувал в автомобилите със специален режим официално не е ясно и до момента. Въпрос за това е задал депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов. 

"НСО не може да кара така. Пращам въпрос на шефа на НСО кои са били охраняваните лица, има ли нарушение на правилата и какво е налагало използването на специален режим", написа Божанов във "Фейсбук".

