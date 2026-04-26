Най-сетне спират парното в София

Днес, 16:52
Илияна Кирилова

В края на април и седмици по-късно от обичайния график, "Топлофикация София" най-сетне забеляза топлото пролетно време. Поради затопляне на времето и запазване на тенденцията за високи среднодневни температури започва поетапно спиране на отоплението от понеделник, съобщиха от там.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология се очаква до края на следващата седмица температурите да се повишават и да се доближат до климатичната норма. Живущите в сгради - етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това, като то трябва да е придружено с решение на Общо събрание. Стопански сгради, детски градини, училища и болници също могат да заявят продължаване на отоплителния сезон.

Всички фирми за дялово разпределение са уведомени и имат готовност да стартират новата отчетна кампания за отоплителен сезон 2025-2026 г. Информация за графиците ще бъде предоставена на потребителите от съответния топлинен счетоводител. За клиентите, обслужвани от "Топлофикация София" ЕАД като топлинен счетоводител, отчетът на измервателните уреди ще стартира от 5 май 2026 г. Графикът с конкретните дати за всяка сграда ще бъде публикуван след 27 април 2026 г.

Дружеството обръща внимание, че в рамките на отчетния период следва да бъде осигурен достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са демонтирани. В случай че достъп до имота не може да бъде осигурен на обявените две безплатни дати, клиентите имат възможност да се свържат със своя топлинен счетоводител и да заявят допълнителна дата за индивидуален отчет, която се заплаща, припомня БГНЕС.

