МВР ще тества служителите си за наркотици

Всички служители на МВР, включително и курсантите от Академията на вътрешното министерство, ще подлежат на тестване за наркотици. Това става ясно от пусната за обществено обсъждане в правителствения портал за консултации Наредба за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техни аналози в Министерството на вътрешните работи (МВР).

Тестването на полицаи за наркотици ще става по заповед на министъра на вътрешните работи, на главния секретар на МВР, както и на ръководителите на основните структури или на шефовете на областни дирекции. Такава заповед ще може да се издава при изрично изредени условия - при наличие на външни признаци, поведение или реакции, по мотивирано предложение на прекия ръководител или при внезапна проверка.

Тестване за наркотици може да има и при проверка на даден полицай или в хода на дисциплинарно производство, провеждано по данни за извършени нарушения на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

За изпълнение на наредбата се предвижда да има постоянна комисия, която ще включва зам. главния секретар на МВР и членове: представители на Медицинския институт на МВР, дирекция "Вътрешна сигурност", дирекция "Инспекторат", дирекция "Правно-нормативна дейност", дирекция "Човешки ресурси", Института по психология.

Предлаганият проект не води до въздействие върху държавния бюджет и няма да се наложат допълнителни разходи/трансфери и други плащания.

Предвидено е парите за тестването да дойдат от преразпределение на сегашния бюджет на МВР. Индикативната стойност за провеждане на тестовете, необходима за прилагане на наредбата, е 5160 евро за един брой Dräger Drug Test 5000 и/или еквивалент. Ще са необходими още 30 евро за един брой тест касета за Dräger Drug Test 5000 и/или еквивалент, по 25 евро за един брой еднократен слюнчен тест, 18 евро за един брой еднократен уринен тест, както и 300 евро за един брой химикотоксикологично изследване.

Това е втори опит на ръководството на МВР да приеме наредба, по която да се тестват полицаи за наркотици. Първият път, който се оказа неуспешен, беше през 2022 г. Тази наредба беше приета след няколко случая на случайно заловени дрогирани униформени. След приемането ѝ МВР започна да прави тестове на полицаите, което породи остро недоволство сред тях, след като бяха получени няколко положителни проби в Бургас.

От полицейските синдикати алармираха тогава, че тестовете са показали през годините, че са неефективни, защото са силно чувствителни и освен наркотици, засичат бензодиазепините, които се използват при лекарствата за безсъние и тревожни разстройства, при медикаменти за главоболие, болкоуспокояващи и др. Има случаи на фалшиво положителни тестове за наркотици и при употреба на енергийни напитки.

За проверките на полицаите се използват същите тестове DrugCheck3000 и DrugTest5000, с които се тестват всички шофьори. Когато тестът е положителен, шофьорите масово биват задържани, отнема им се книжката, стига се и до прекратяване на регистрацията на автомобила им. За да докажат, че не са дрогирани, те трябва да дадат кръвна проба, резултатът от която обаче не излиза веднага, и докато го чакат, гражданите търпят вредите.

През 2022 г. наредбата бе атакувана във Върховния административен съд от пловдивския "Централен полицейски синдикат на МВР". Съдът я отмени, като обяви, че в мотивите липсват два задължителни елемента - финансова обосновка и очаквани резултати. В новият вариант на наредба те са налични, което не пречи и тя да бъде атакувана пред съд.