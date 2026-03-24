Кадровата чистка в МВР подхвана и районните полицейски началници

Сменени са шефове в Дупница, Кърджали, Чирпан, Пловдив, Казанлък, Момчилград

Днес, 13:54
Вътрешният министър Емил Дечев аргументира масовите смени с необходимостта от провеждане на честни избори
Вътрешният министър Емил Дечев аргументира масовите смени с необходимостта от провеждане на честни избори

Кадровата чистка в МВР подхвана и началниците на районните полицейски управления в цялата страна. Новата вълна идва след като преди това бяха освободени и сменени 23 от общо 28-те областни директори, главният секретар на МВР, директорите на националната полиция, на ГДБОП, на жандармерията, на баретите. 

Във вторник бе обявено, че Районното управление на МВР в Дупница има нов ръководител. Директорът на дирекцията в Кюстендил, старши комисар Райчо Омерски, представи пред служителите на РПУ-то главен инспектор Добромир Добрев, който е назначен да изпълнява функциите на началник на управлението. Последният е представен като дългогодишен служител на системата на МВР, като последно е заемал длъжност в сектор "Икономическа полиция“ към ОДМВР – Кюстендил.

Досегашният ръководител на РУ – Дупница е командирован за изпълнение на задачи на километри от Дупница - в ГПУ Свиленград към РДГП – Елхово, разказват от МВР.
Масови рокади на районни полицейски началници има и в Пловдив и областта. Така бяха сменени шефовете в Асеновград – позицията зае Даниел Колев, в Първомай – начело вече е Георги Георгиев, в Труд– Красимир Антонов. В Карлово начело застана Георги Гатевки,

Сменени са и шефовете на районни управления на територията на самия Пловдив. Първо районно управление вече се оглавява вече от Асен Солаков, главен инспектор Николай Кирков поема временно ръководството на Пето районно управление, след като досегашният началник Васил Саватинов излиза в болничен. Освободеното място на Кирков в Шесто районно управление заема Любомир Начев, който досега беше зам.-началник и ръководител на сектор „Криминална полиция“.

Сменен е и шефът на управлението в Казанлък. Там директорът на ОДМВР-Стара Загора Георги Георгиев представи Димитър Яръков за нов началник на РПУ-то. Представен е като работил в системата на МВР от 1992 г. и като завършил Бургаския свободен университет.

Сменен е и началникът на РПУ-то в Чирпан. Там отива Ангел Ангелов. Той е представен като завършил Аграрен университет в Пловдив, магистър по специалност „Растениевъдна продукция“, както и втора специалност „Специална педагогика“ в същия университет. 

Главен инспектор Стамен Мавродиев пък поема ръководството на Районно управление (РУ)-Момчилград. Той е временно преназначен за началник на полицейското управление със заповед на министъра на вътрешните работи.

Със заповед на вътрешния министър е сменен и началник на сектор „Пътна полиция“ в ОД на МВР-Кърджали, като временно поста Раева главен инспектор Юджел Есен. Новият началник беше представен пред състава на сектора от заместник-директора на ОД на МВР комисар Стефан Караиванов.

Сменени се оказаха и тримата заместник-директори на СДВР. Освободени от постовете са старши комисар Лъчезар Колев, старши комисар Мирослав Данаилов и старши комисар Добромир Брешков. На тяхно място са назначени старши комисар Николай Пелтеков, старши комисар Кристиян Тонев и Емилиян Петков. Тримата нови и досега са работили в системата на вътрешното ведомство. Тонев е бил началник на 4 РПУ, Пелтеков - началник сектор "Престъпления, свързани с МПС", Петков - зам.-началник на сектор "Специализирани полицейски сили".

Ключови думи:

кадрова чистка, МВР

